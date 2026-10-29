Pazolini visita Tribunal de Justiça e reforça compromisso com o diálogo e o respeito entre os Poderes

O governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), esteve nesta quinta-feira (29) no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), onde se reuniu com a presidente da Corte, desembargadora Janete Vargas Simões, e demais desembargadores.

Acompanhado do coordenador da equipe de transição, Erick Musso, Pazolini deu mais um passo na construção de uma relação institucional pautada pelo diálogo, pelo respeito à independência dos Poderes e pelo compromisso com o futuro do Espírito Santo.

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O encontro reafirmou a importância da harmonia entre os Poderes Executivo e Judiciário, respeitadas as competências e prerrogativas constitucionais de cada um. A interlocução permanente entre as instituições é fundamental para o fortalecimento da democracia, a segurança jurídica e a construção de um ambiente institucional estável, capaz de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

Durante a visita, Pazolini reconheceu a relevância do trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Justiça na garantia dos direitos fundamentais, na promoção da justiça e na preservação do Estado Democrático de Direito. Destacou, ainda, que o respeito às instituições e a valorização do diálogo devem orientar as relações do futuro governo com os demais Poderes constituídos.

“Nosso compromisso é manter uma relação de respeito, equilíbrio e diálogo permanente com o Poder Judiciário, reconhecendo sua independência e a importância de sua atuação para a sociedade. Acreditamos que instituições fortes, harmônicas e comprometidas com suas responsabilidades são fundamentais para construir um Espírito Santo cada vez mais justo, desenvolvido e com oportunidades para todos”, destacou Pazolini.

A visita ao Tribunal de Justiça dá continuidade às agendas institucionais realizadas pelo governador eleito nesta semana. Pazolini já esteve no Ministério Público Estadual, na Assembleia Legislativa e no Tribunal de Contas do Estado, em encontros voltados ao fortalecimento das relações institucionais e à construção de um diálogo republicano com os diferentes Poderes e órgãos de controle.

As agendas ocorrem durante o período de transição governamental, que antecede a posse em 6 de janeiro de 2027, e reafirmam a disposição do futuro governo de cultivar relações institucionais pautadas pela transparência, pela responsabilidade pública e pelo respeito às atribuições de cada instituição, sempre com foco nos interesses da população capixaba.