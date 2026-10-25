Pazolini vota acompanhado da família em Vitória

O candidato ao Governo do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), chegou às 10h22 deste domingo (25) à Faculdade de Direito de Vitória (FDV), em Vitória, para votar no segundo turno das eleições de 2026.

Acompanhado da esposa, Paula Pazolini, da filha Lorena, do irmão Frederico, do presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, além de lideranças políticas e apoiadores, Pazolini cumprimentou as pessoas presentes no local, conversou com eleitores e concedeu entrevista à imprensa. Em seguida, dirigiu-se ao interior da faculdade para exercer seu direito ao voto.

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Pazolini e a esposa votaram na mesma seção eleitoral, localizada no segundo andar da FDV. Antes de votar, o candidato apresentou seu documento de eleitor e fez o gesto do número 10 com as mãos.

Após a votação, Pazolini e a esposa desceram para acompanhar a filha Lorena, que também vota na instituição. O momento teve um significado especial para a família, já que este é o primeiro pleito eleitoral da jovem, que votou pela primeira vez no primeiro turno, em 4 de outubro, e voltou às urnas neste domingo.

Ao falar sobre a campanha, Pazolini agradeceu as manifestações de carinho e apoio recebidas e destacou a importância da participação popular no processo democrático.

“Foram dias intensos, de muito trabalho, dedicação e encontros que vou guardar com muito carinho. Quero agradecer de coração a cada pessoa que nos recebeu, que nos abraçou, que manifestou seu apoio e nos transmitiu palavras de incentivo. Sou profundamente grato por todo esse carinho. Hoje é um dia muito importante para a democracia, um momento em que cada cidadão tem a oportunidade de exercer livremente seu direito de escolha. Que seja um dia de paz, respeito e valorização da vontade popular”, afirmou Pazolini.