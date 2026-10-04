Pazolini vota e defende diálogo e respeito à democracia no ES

O candidato ao Governo do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), votou neste domingo (4) e destacou a importância do diálogo e do respeito ao processo democrático durante as eleições de 2026.

Ao longo da campanha, o candidato afirmou ter percorrido diferentes regiões do Espírito Santo, onde ouviu eleitores e apresentou propostas para o futuro do Estado.

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Após votar, Pazolini ressaltou que a campanha foi conduzida com base no convencimento e no diálogo.

“Trabalhamos com muita humildade, através do convencimento, do diálogo, de propostas. E esperamos que hoje seja o dia da democracia”, afirmou.

O candidato também agradeceu aos capixabas pela acolhida durante o período eleitoral e reforçou a defesa de um Estado que, segundo ele, seja mais justo e harmônico.

Pazolini afirmou ainda que pretende trabalhar por um Espírito Santo que “se preocupe com todas as pessoas, para que ninguém fique para trás”.

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