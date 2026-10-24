Pesquisa Atlas: Pazolini tem 51,2% dos votos válidos ao Governo do ES; Ferraço marca 47,4%

Pesquisa Atlas/PollsterGraph divulgada neste sábado (24), mostra o candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos) à frente de Ricardo Ferraço (MDB) nas intenções de votos válidos ao governo do Espírito Santo. Pazolini tem 51,2% dos votos, enquanto o emedebista marca 48,8%. A margem de erro da sondagem é de 2 pontos porcentuais para mais ou menos.

Nos votos totais, o candidato do Republicanos obteve 49,8%, e Ferraço registra 47,4% das respostas dos entrevistados. Brancos e nulos somam 1,3%, e indecisos são 1,5%.

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O instituto ouviu 1.865 eleitores do Espírito Santo entre os dias 18 e 23 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número ES-05872/2026.

No primeiro turno das eleições de 2026, Pazolini obteve 49,6% dos votos válidos, enquanto Ferraço ficou com 34%.

Disputa presidencial no ES

O levantamento também perguntou aos eleitores do Estado sobre os votos na corrida ao Palácio do Planalto. O senador Flávio Bolsonaro (PL) leva vantagem entre os capixabas, com 58,5% das intenções de votos válidos, contra os 41,5% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na votação total, Flávio marca 57,5% dos votos, ante 40,7% de Lula. Brancos, nulos e indecisos representam 1,8%.

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