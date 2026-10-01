Placa de moto furtada leva PRF a descobrir clonagem na BR-101 no ES
Motocicleta encontrada em Sooretama usava placa vinculada a veículo furtado em 2024 e apresentava supressão parcial do número do chassi.
Uma motocicleta estacionada em uma via pública às margens da BR-101 chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e terminou em uma apreensão por clonagem. O veículo foi localizado na noite desta quarta-feira (30), em Sooretama, no Norte do Espírito Santo.
A abordagem ocorreu por volta das 21h45, no km 126 da rodovia. Durante o patrulhamento, os policiais visualizaram uma Honda CG 150 Titan KS preta e decidiram verificar os dados de identificação.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Ao consultar a placa, vinculada ao município de Jaguaré, a equipe constatou que ela pertencia a uma motocicleta com restrição por furto. O registro da ocorrência havia sido feito em São Mateus, em abril de 2024.
A fiscalização avançou para os demais elementos identificadores da motocicleta. Segundo a PRF, as marcações encontradas não correspondiam à placa que estava no veículo.
Os agentes também constataram que parte da numeração do chassi havia sido suprimida. Mesmo com a adulteração, a equipe analisou os sinais identificadores que permaneciam no veículo e conseguiu chegar à identificação original.
A apuração apontou que a motocicleta verdadeira, do mesmo modelo e da mesma cor, possui registro em Bauru, no interior de São Paulo, e não apresenta restrições.
Após a constatação das irregularidades, a PRF removeu a motocicleta para um pátio conveniado. A ocorrência seguiu para a 16ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Linhares, responsável pelas medidas legais relacionadas ao caso.
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