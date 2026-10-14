PM é recebida a tiros e encontra mais de 1,6 mil pinos de cocaína no ES

Uma ação de patrulhamento terminou em troca de tiros e na apreensão de 1.674 pinos de cocaína na madrugada desta quarta-feira (14), no bairro São Benedito, em Vitória. Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), suspeitos de tráfico atiraram contra os agentes e fugiram para uma área de mata.

A ocorrência aconteceu no Beco Casarão, onde militares da 6ª Companhia do 1º Batalhão realizavam patrulhamento a pé.

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Durante a ação, os policiais avistaram um grupo de indivíduos que, conforme o relato da corporação, preparava entorpecentes para comercialização em uma região de mata.

Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra os militares. Os policiais revidaram, dando início a um confronto.

Em seguida, os envolvidos fugiram pela vegetação. Apesar das buscas realizadas na região, nenhum suspeito foi localizado.

Após a troca de tiros, os militares fizeram uma varredura na área e encontraram uma quantidade expressiva de entorpecentes.

Ao todo, a Polícia Militar apreendeu 1.674 pinos de cocaína, além de dois rádios comunicadores, duas bases carregadoras e uma munição de calibre 12.

Os policiais recolheram os materiais e os encaminharam à 1ª Delegacia Regional para os procedimentos legais cabíveis.

Até o momento, a corporação não informou a identidade dos suspeitos envolvidos no confronto. Também não foram divulgadas informações sobre feridos.

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