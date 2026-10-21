PM se joga de carro em movimento para escapar de assaltantes no ES
Militar da reserva foi rendido no bairro Jardim Limoeiro e levado até a Rodovia do Contorno. Quatro suspeitos foram detidos, entre eles dois adolescentes.
O medo de ser reconhecido como policial militar levou um PM da reserva a se jogar de um carro em movimento durante um assalto na Serra, na Grande Vitória. A vítima havia sido rendida por criminosos no bairro Jardim Limoeiro e levada até uma região próxima à Rodovia do Contorno. Após escapar do veículo, o militar relatou ter ouvido disparos de arma de fogo. Quatro suspeitos foram detidos na tarde de terça-feira (20).
O crime aconteceu durante a madrugada, quando o policial estava dentro de seu veículo e foi surpreendido por indivíduos armados. Segundo informações da Polícia Militar, os assaltantes abordaram a vítima em Jardim Limoeiro e a levaram até as proximidades de uma linha férrea, na zona rural do município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Durante a ação criminosa, os suspeitos tentaram desbloquear o aparelho celular do militar. Temendo que os assaltantes descobrissem sua identidade e sua ligação com a Polícia Militar, ele decidiu saltar do automóvel, mesmo com o veículo ainda em movimento.
Logo após se jogar do carro, o PM afirmou ter ouvido tiros que teriam sido disparados pelos criminosos.
PM foi encontrado ferido próximo à linha férrea
A Polícia Militar recebeu informações de que um militar da reserva remunerada havia sido vítima de assalto e estava ferido nas proximidades da linha férrea, na Rodovia do Contorno, ao lado de um condomínio.
Equipes foram enviadas ao endereço e encontraram o homem caído no chão, acompanhado por seguranças de uma empresa responsável pela vigilância da via férrea.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, para atendimento médico. O estado de saúde do policial não foi informado.
Quatro suspeitos são detidos após assalto na Serra
Horas depois do crime, na tarde de terça-feira (20), policiais militares detiveram quatro suspeitos de envolvimento na ocorrência, no bairro Cantinho do Céu, também na Serra.
Entre os envolvidos estavam dois jovens de 18 anos e dois adolescentes, de 14 e 16 anos. O grupo é suspeito de participar do roubo de um veículo de aplicativo com restrição da liberdade da vítima, ocorrido na região de Jardim Limoeiro.
Durante a ação policial, um simulacro de revólver foi apreendido.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a recuperação do veículo ou sobre a localização de uma arma de fogo verdadeira, considerando que a vítima relatou ter ouvido disparos durante a fuga.
As circunstâncias do crime e a participação de cada suspeito deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis.
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