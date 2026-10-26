Polícia Federal investiga se eleitor votou no lugar de outro no Espírito Santo

Uma suspeita de voto realizado em nome de outra pessoa está entre as quatro ocorrências de possíveis crimes eleitorais investigadas pela Polícia Federal no Espírito Santo. Os casos foram registrados durante o segundo turno das Eleições 2026, realizado no domingo (25).

De acordo com o balanço divulgado pela Polícia Federal, a situação mais grave sob investigação envolve a suspeita de que alguém tenha comparecido às urnas e votado no lugar de outro eleitor. Diante do caso, a corporação instaurou um inquérito policial para esclarecer as circunstâncias e verificar se houve crime eleitoral.

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Além dessa ocorrência, a PF identificou três situações de possível prática de boca de urna. Os registros resultaram na elaboração de três termos circunstanciados de ocorrência (TCOs).

PF investiga suspeitas de boca de urna no ES

A boca de urna é uma prática proibida pela legislação eleitoral e ocorre quando há tentativa de influenciar o voto de eleitores no dia da eleição, por meio de abordagens, pedidos de voto ou distribuição de material de campanha.

Nos três casos identificados no Espírito Santo, a Polícia Federal adotou os procedimentos necessários para apurar as suspeitas e verificar a possível responsabilidade dos envolvidos.

Suspeita de voto no lugar de outra pessoa será investigada

A quarta ocorrência motivou a abertura de um inquérito policial. A investigação busca esclarecer a suspeita de que uma pessoa tenha votado em nome de outra durante o segundo turno.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a identidade dos envolvidos ou os locais específicos onde os fatos teriam ocorrido.

Segundo a Polícia Federal, todos os procedimentos permanecem em andamento. As investigações deverão esclarecer as circunstâncias de cada ocorrência e apontar eventuais responsabilidades, permitindo a adoção das medidas legais cabíveis.

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