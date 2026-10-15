Prefeito de São José do Calçado reage a críticas de Magno Malta: “não conhece a palavra gratidão”

O prefeito de São José do Calçado, Antônio Cuíca (PSB), criticou o senador Magno Malta (PL) e cobrou reconhecimento pelo apoio político que, segundo ele, ofereceu ao parlamentar nas eleições de 2018.

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (14), o prefeito também contestou a forma como o senador se referiu ao município e destacou os resultados que obteve nas urnas em suas duas eleições para o Poder Executivo municipal.

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A manifestação ocorreu após a circulação de um vídeo em que Magno Malta faz críticas ao prefeito, que nessas eleições apoia o atual governador do estado e candidato a reeleição Ricardo Ferraço (MDB), adversário do ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), aliado do senador .

Na gravação, Cuíca afirma que seu grupo político contribuiu para a votação do senador em São José do Calçado e lamentou as críticas que disse ter recebido do parlamentar.

“Em 2018, senador, o meu grupo político, liderado por mim, deu ao senhor, em São José do Calçado, 2.861 votos”, declarou Cuíca. Segundo ele, apesar do apoio, Malta não teria demonstrado reconhecimento pela contribuição política.

“O senhor perdeu, mas nós te ajudamos, nós respeitamos e te demos 2.861 votos. Na ocasião, o Ricardo Ferraço era seu parceiro. Ele teve 2.954 votos”, afirmou.

Durante o pronunciamento, Cuíca ainda contestou a forma como Magno Malta se referiu ao nome da cidade. O prefeito ressaltou que a denominação correta é São José do Calçado, sem a letra “s” no final da palavra Calçado.

“O povo de Calçado detesta quando alguém chama a cidade de São José dos Calçados. É bom o senhor memorizar: São José do Calçado”, afirmou.

Na sequência, o prefeito relembrou os resultados das eleições municipais de 2020 e 2024. Na época, ele recebeu 4.428 votos na primeira disputa e foi reeleito em 2024 com 4.390 votos.

“Eu não trabalho para quatro mil e poucos, não. Eu trabalho pelo total de cidadão do meu município. Mas até hoje, senador, o senhor não lembrou do Cuíca mesmo, não”, ressalta.

O prefeito também lamentou que Magno Malta não tenha entrado em contato com ele para conversar sobre a situação. Na avaliação de Cuíca, o senador deveria reconhecer o apoio recebido anteriormente, em vez de direcionar críticas à sua pessoa.

“O senhor não conhece essa palavra, gratidão. Que nós, prefeitos, temos pelo senador Casagrande, porque ele é autor de tudo que nós temos aqui. Por isso que eu defendo esse governo”, disse Cuíca.