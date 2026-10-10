Prefeitura de Marataízes abre inscrições para casamento comunitário gratuito

A Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho (SEMASHT), abriu prazo de inscrição para casais que desejem realizar o casamento civil comunitário no Município. Trata-se de uma iniciativa social gratuita que permite a casais de baixa renda regularizarem a união civil com isenção de taxas cartorárias.

Em Marataízes, a ação é regulamentada por leis municipais e promovida periodicamente pela Prefeitura em parceria com os cartórios de registro civil locais.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

As inscrições presenciais (no prédio administrativo da SEMASHT) começam nesta sexta-feira (9) e terminam no dia 23. O horário de atendimento é das 8h às 12h.

Para se inscrever, é obrigatório residir no Município de Marataízes, com comprovação de residência nominal de ao menos um dos noivos.

O casal também deve estar em situação de vulnerabilidade econômica, com renda familiar de até três (03) salários mínimos; possuir inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com NIS válido; ter idade igual ou superior a 18 anos até a data da inscrição; não ter impedimentos legais para o casamento, conforme art. 1.521 do Código Civil; comprovar, preferencialmente, convivência prévia como casal (união estável) por meio de certidão de nascimento de filhos em comum, ou composição familiar no Cadúnico; apresentar toda a documentação exigida nos prazos estabelecidos; e estar ciente e anuente quanto à adoção do regime de bens legalmente previsto (comunhão parcial de bens), salvo exceções previstas em lei.

Os documentos obrigatórios a serem apresentados no ato da inscrição são: