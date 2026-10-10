Cidades

Prefeitura de Marataízes abre inscrições para casamento comunitário gratuito

As inscrições presenciais (no prédio administrativo da SEMASHT) começam nesta sexta-feira (9) e terminam no dia 23.

casamento comunitário em Marataízes
Foto: Freepik/aquinoticias.com

A Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho (SEMASHT), abriu prazo de inscrição para casais que desejem realizar o casamento civil comunitário no Município. Trata-se de uma iniciativa social gratuita que permite a casais de baixa renda regularizarem a união civil com isenção de taxas cartorárias.

Em Marataízes, a ação é regulamentada por leis municipais e promovida periodicamente pela Prefeitura em parceria com os cartórios de registro civil locais.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

As inscrições presenciais (no prédio administrativo da SEMASHT) começam nesta sexta-feira (9) e terminam no dia 23. O horário de atendimento é das 8h às 12h.

Para se inscrever, é obrigatório residir no Município de Marataízes, com comprovação de residência nominal de ao menos um dos noivos.

O casal também deve estar em situação de vulnerabilidade econômica, com renda familiar de até três (03) salários mínimos; possuir inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com NIS válido; ter idade igual ou superior a 18 anos até a data da inscrição; não ter impedimentos legais para o casamento, conforme art. 1.521 do Código Civil; comprovar, preferencialmente, convivência prévia como casal (união estável) por meio de certidão de nascimento de filhos em comum, ou composição familiar no Cadúnico; apresentar toda a documentação exigida nos prazos estabelecidos; e estar ciente e anuente quanto à adoção do regime de bens legalmente previsto (comunhão parcial de bens), salvo exceções previstas em lei.

Os documentos obrigatórios a serem apresentados no ato da inscrição são:

  • Documento oficial de identidade com foto (RG ou CNH) e CPF de ambos os noivos;
  • Certidão de nascimento atualizada (expedida nos últimos 90 dias), ou certidão de casamento com averbação de divórcio ou óbito, conforme o caso;
  • Comprovante de residência atualizado;
  • Comprovante de renda (holerite, declaração de autônomo ou carteira de trabalho);
  • NIS (Número de Identificação Social) de pelo menos um dos noivos;
  • Declaração de hipossuficiência, conforme modelo a ser disponibilizado;
  • Documento de identidade das testemunhas (RG, CPF e certidão de casamento, se aplicável).
  • Não serão aceitos documentos ilegíveis, rasurados ou fora do prazo de validade.
  • Maiores informações no Edital SEMASHT 001/2026, publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 7 de outubro.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Assuntos:

CasamentoMarataízes

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por

Usamos cookies para melhorar sua experiência. Detalhes