Presidente da Assembleia Legislativa cumprimenta governador eleito e pede entregas com igualdade

Um dia após a eleição do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini para o Governo do Espírito Santo, o presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santo (União), defendeu que o futuro governador governe para toda a população, independentemente de posicionamentos políticos ou partidários.

Em declaração nesta segunda-feira (26), o parlamentar desejou sucesso ao governador eleito e pediu a formação de uma equipe eficiente, capaz de apresentar resultados e ampliar a igualdade de oportunidades no Estado.

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“Desejo sucesso ao novo governador e espero que ele monte uma equipe moderna e eficiente, com capacidade de realizar entregas à população e garantir igualdade de oportunidades para todos. Que governe não apenas para aqueles que votaram nele ou para os partidos que fizeram parte de sua aliança, mas para todos os capixabas e para aqueles que acreditam no potencial do Espírito Santo”, disse o parlamentar.

O presidente do Poder Legislativo capixaba também defendeu a união entre grupos políticos. Segundo ele, o diálogo entre diferentes correntes ideológicas não exige o abandono de convicções, mas deve permitir a construção de soluções para melhorar a vida dos capixabas.

“Quando falo em unir o Espírito Santo, incluindo os partidos de direita e de esquerda, não quero dizer que precisamos abandonar nossas ideologias. Pelo contrário, quero que cada um preserve suas convicções, mas que possamos, independentemente das diferenças ideológicas, garantir igualdade de oportunidades, promover o desenvolvimento e fazer com que o Estado prospere ainda mais, melhorando a vida de todos os capixabas”, afirmou.

O presidente da Assembleia dará posse ao governador eleito no dia seis de janeiro de 2027. Após o ato, Marcelo Santos seguirá para atuar como deputado federal em Brasília. Ele foi eleito com 82.365 votos.