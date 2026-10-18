Previsão do tempo no ES neste domingo (18); veja como fica o clima na sua cidade

A passagem de uma frente fria mantém o tempo instável no Espírito Santo neste domingo (18). A previsão indica muitas nuvens e possibilidade de chuva em todas as regiões capixabas, com temperaturas que podem chegar a 27°C.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), há possibilidade de chuva de intensidade moderada no litoral Sul e na Grande Vitória. Nas demais regiões, a previsão é de pancadas rápidas e isoladas ao longo do dia.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Previsão do tempo para as regiões do Espírito Santo

Na Grande Vitória, o domingo será de muitas nuvens, com possibilidade de chuva rápida em alguns momentos. Os termômetros devem marcar entre 18°C e 26°C, mesma faixa prevista para a capital, Vitória.

Na Região Sul, a previsão também indica céu com muitas nuvens e chuva rápida. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 18°C e 27°C. Já nas áreas mais altas, a mínima será de 16°C, com máxima de 24°C.

Na Região Serrana, o cenário será semelhante, com possibilidade de chuva passageira durante o dia. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 17°C e 25°C. Nas áreas altas, a mínima prevista é de 16°C e a máxima, de 24°C.

Norte e Noroeste também podem registrar chuva

No Norte do Espírito Santo, a previsão aponta muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida em alguns períodos. As temperaturas devem variar entre 18°C e 27°C.

Na Região Noroeste, os termômetros podem marcar entre 17°C e 27°C nas áreas menos elevadas. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima prevista é de 16°C, enquanto a máxima pode chegar a 26°C.

Já na Região Nordeste, a previsão indica muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida ao longo do dia. As temperaturas devem ficar entre 18°C e 26°C.

Como fica o tempo neste domingo?

A influência da frente fria mantém a possibilidade de chuva em todo o território capixaba. Por isso, a orientação é acompanhar as atualizações da previsão do tempo, especialmente para quem pretende viajar ou realizar atividades ao ar livre.

Os dados foram divulgados pelo Incaper em boletim atualizado na sexta-feira (16), às 8h. A previsão está sujeita a alterações conforme a evolução das condições meteorológicas.