PRF aumenta fiscalização nas rodovias do ES a partir desta sexta (9)

Quem pretende viajar durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida deve encontrar mais policiais nas rodovias federais do Espírito Santo. A partir desta sexta-feira (9), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai intensificar a fiscalização para coibir infrações que aumentam o risco de acidentes, especialmente em trechos com maior circulação de veículos.

A mobilização faz parte da Operação Nossa Senhora Aparecida 2026, que segue até segunda-feira (12). Durante os quatro dias, a corporação reforçará o policiamento nas estradas federais que cortam o território capixaba.

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A expectativa é de aumento no movimento de veículos, principalmente nos trajetos que levam ao litoral e aos destinos turísticos. Por isso, os agentes vão concentrar esforços nos locais e horários considerados mais movimentados.

Veja quais infrações estarão na mira da PRF

Durante a operação, os policiais darão atenção especial a comportamentos que contribuem para acidentes graves nas rodovias.

Entre as principais infrações fiscalizadas estão:

Excesso de velocidade: motoristas que ultrapassarem os limites permitidos nas rodovias.

Ultrapassagens proibidas: manobras realizadas em locais onde a sinalização não permite.

Embriaguez ao volante: condução de veículos sob efeito de bebidas alcoólicas.

Falta do cinto de segurança: descumprimento da obrigatoriedade de uso do equipamento.

Ausência de equipamentos de proteção: irregularidades no uso de capacetes e dispositivos de retenção para crianças.

A PRF busca reduzir comportamentos de risco e prevenir acidentes durante o período de maior movimentação nas estradas.

Vai viajar no feriadão? Confira as orientações

Além da fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal reforça a importância de adotar cuidados antes e durante a viagem.

Os motoristas devem verificar as condições do veículo, planejar o trajeto e respeitar os limites de velocidade estabelecidos em cada trecho.

A corporação também orienta os condutores a não assumir a direção após consumir bebidas alcoólicas e evitar viagens em situações de cansaço ou sonolência.

A recomendação é manter a atenção durante todo o percurso, especialmente nos momentos de maior fluxo de veículos.

Operação segue até segunda-feira (12)

O reforço no policiamento continuará durante todo o feriado prolongado, incluindo a segunda-feira (12), data em que se celebra Nossa Senhora Aparecida.

As equipes da PRF vão atuar de forma intensificada nas rodovias federais do Espírito Santo, com foco na prevenção de acidentes e na segurança dos usuários.

Em situações de emergência nas estradas federais, os motoristas podem entrar em contato com a Polícia Rodoviária Federal pelo telefone 191.