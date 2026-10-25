PRF restringe circulação de caminhões em rodovias do ES neste domingo (25)
Medida será aplicada das 7h às 18h, durante o segundo turno das eleições, e atingirá veículos de carga que ultrapassarem os limites de peso ou dimensões.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai restringir a circulação de veículos de carga de grandes dimensões nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo neste domingo (25), durante o segundo turno das Eleições 2026. A medida será aplicada das 7h às 18h e tem como objetivo melhorar a fluidez do trânsito e facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação.
A restrição seguirá os mesmos critérios adotados no primeiro turno, realizado em 4 de outubro, e atingirá veículos ou combinações de veículos que ultrapassarem os limites de peso e dimensões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
No Espírito Santo, a medida afetará trechos de pista simples das BRs 101, 262, 259, 482 e 393. A orientação é que os transportadores planejem suas viagens para evitar transtornos durante o período de restrição.
Quais veículos terão circulação restrita?
De acordo com a PRF, a proibição temporária será aplicada aos veículos que ultrapassarem pelo menos um dos seguintes limites:
- Largura: 2,60 metros;
- Altura: 4,40 metros;
- Comprimento: 19,80 metros;
- Peso Bruto Total Combinado: 58,5 toneladas.
A restrição também vale para veículos que possuem Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE), desde que ultrapassem algum dos parâmetros estabelecidos.
Isso significa que a medida não proíbe a circulação de todos os caminhões, mas apenas daqueles que excedem os limites previstos.
PRF quer facilitar deslocamento de eleitores
A restrição busca reduzir os congestionamentos e melhorar as condições de segurança nas rodovias federais durante o segundo turno das eleições.
Com a possibilidade de aumento no movimento de veículos, a PRF pretende evitar que caminhões de grandes dimensões dificultem o fluxo de motoristas que precisam viajar para votar.
A medida também busca garantir maior segurança aos usuários das rodovias, especialmente nos trechos de pista simples, onde a circulação de veículos de grande porte pode dificultar ultrapassagens e aumentar o tempo de deslocamento.
Descumprimento pode resultar em multa
Os motoristas que desrespeitarem a restrição estarão sujeitos às penalidades previstas na legislação de trânsito.
Os veículos flagrados em circulação irregular poderão ser retidos até o encerramento do horário da restrição, além da aplicação de multa.
A PRF também orienta os condutores a respeitarem os limites de velocidade, evitarem ultrapassagens perigosas e redobrarem a atenção durante os deslocamentos.
Em caso de emergência nas rodovias federais, os motoristas podem entrar em contato com a PRF pelo telefone 191.
Leia também: Quatro locais de votação no interior do ES terão mudanças no 2º turno das Eleições; confira
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726