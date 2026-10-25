PRF restringe circulação de caminhões em rodovias do ES neste domingo (25)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai restringir a circulação de veículos de carga de grandes dimensões nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo neste domingo (25), durante o segundo turno das Eleições 2026. A medida será aplicada das 7h às 18h e tem como objetivo melhorar a fluidez do trânsito e facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação.

A restrição seguirá os mesmos critérios adotados no primeiro turno, realizado em 4 de outubro, e atingirá veículos ou combinações de veículos que ultrapassarem os limites de peso e dimensões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

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No Espírito Santo, a medida afetará trechos de pista simples das BRs 101, 262, 259, 482 e 393. A orientação é que os transportadores planejem suas viagens para evitar transtornos durante o período de restrição.

Quais veículos terão circulação restrita?

De acordo com a PRF, a proibição temporária será aplicada aos veículos que ultrapassarem pelo menos um dos seguintes limites:

Largura: 2,60 metros;

Altura: 4,40 metros;

Comprimento: 19,80 metros;

Peso Bruto Total Combinado: 58,5 toneladas.

A restrição também vale para veículos que possuem Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE), desde que ultrapassem algum dos parâmetros estabelecidos.

Isso significa que a medida não proíbe a circulação de todos os caminhões, mas apenas daqueles que excedem os limites previstos.

PRF quer facilitar deslocamento de eleitores

A restrição busca reduzir os congestionamentos e melhorar as condições de segurança nas rodovias federais durante o segundo turno das eleições.

Com a possibilidade de aumento no movimento de veículos, a PRF pretende evitar que caminhões de grandes dimensões dificultem o fluxo de motoristas que precisam viajar para votar.

A medida também busca garantir maior segurança aos usuários das rodovias, especialmente nos trechos de pista simples, onde a circulação de veículos de grande porte pode dificultar ultrapassagens e aumentar o tempo de deslocamento.

Descumprimento pode resultar em multa

Os motoristas que desrespeitarem a restrição estarão sujeitos às penalidades previstas na legislação de trânsito.

Os veículos flagrados em circulação irregular poderão ser retidos até o encerramento do horário da restrição, além da aplicação de multa.

A PRF também orienta os condutores a respeitarem os limites de velocidade, evitarem ultrapassagens perigosas e redobrarem a atenção durante os deslocamentos.

Em caso de emergência nas rodovias federais, os motoristas podem entrar em contato com a PRF pelo telefone 191.

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