PRF restringe tráfego de veículos pesados no ES durante feriado
Medida vale para veículos que ultrapassem os limites de largura, altura, comprimento ou peso definidos pela PRF e será aplicada em trechos de pista simples.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai restringir a circulação de veículos pesados em trechos de pista simples das rodovias federais do Espírito Santo durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida.
Segundo a programação divulgada pela PRF, as restrições começam nesta sexta-feira (9) e seguem até segunda-feira (12).Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Na sexta-feira, a limitação ocorre das 16h às 22h. No sábado (10), a restrição será das 6h ao meio-dia. Já na segunda-feira (12), o bloqueio volta a valer das 16h às 22h.
Veja os horários
- Sexta-feira (9): 16h às 22h
- Sábado (10): 6h às 12h
- Segunda-feira (12): 16h às 22h
A medida vale para veículos que excedam qualquer um dos seguintes limites estabelecidos pela PRF: 2,60 metros de largura, 4,40 metros de altura, 19,80 metros de comprimento ou 58,5 toneladas de Peso Bruto Total Combinado (PBTC).
A restrição se aplica aos trechos de pista simples e busca organizar o fluxo de veículos durante o feriado, período em que aumenta o movimento nas rodovias.
Motoristas de veículos pesados devem se programar com antecedência e observar os horários definidos para evitar transtornos durante o deslocamento.
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