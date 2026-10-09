PRF restringe tráfego de veículos pesados no ES durante feriado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai restringir a circulação de veículos pesados em trechos de pista simples das rodovias federais do Espírito Santo durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Segundo a programação divulgada pela PRF, as restrições começam nesta sexta-feira (9) e seguem até segunda-feira (12).

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Na sexta-feira, a limitação ocorre das 16h às 22h. No sábado (10), a restrição será das 6h ao meio-dia. Já na segunda-feira (12), o bloqueio volta a valer das 16h às 22h.

Veja os horários

Sexta-feira (9): 16h às 22h

16h às 22h Sábado (10): 6h às 12h

6h às 12h Segunda-feira (12): 16h às 22h

A medida vale para veículos que excedam qualquer um dos seguintes limites estabelecidos pela PRF: 2,60 metros de largura, 4,40 metros de altura, 19,80 metros de comprimento ou 58,5 toneladas de Peso Bruto Total Combinado (PBTC).

A restrição se aplica aos trechos de pista simples e busca organizar o fluxo de veículos durante o feriado, período em que aumenta o movimento nas rodovias.

Motoristas de veículos pesados devem se programar com antecedência e observar os horários definidos para evitar transtornos durante o deslocamento.

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