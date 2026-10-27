Projeto do Orçamento 2027 começa a tramitar na Assembleia do ES
O texto traz um valor global previsto de R$ 36,1 bilhões, sendo R$ 35,4 bi para os dois maiores orçamentos
Foi lida na sessão ordinária desta terça-feira (27) e começou a tramitar na Assembleia Legislativa (Ales) a proposta de Orçamento 2027 para o estado, prevista no Projeto de Lei (PL) 525/2026. O texto traz um valor global previsto de R$ 36,1 bilhões, sendo R$ 35,4 bi para os dois maiores orçamentos, o Fiscal e o da Seguridade Social e R$ 754 milhões para o de Investimento.
A proposta foi encaminhada para análise da comissão especial de deputados criada para analisar o texto. Conforme o Regimento Interno da Ales, a constituição de uma comissão especial para analisar a proposta orçamentária dispensa o encaminhamento da matéria às comissões permanentes competentes, que, nesse caso, é a Comissão de Finanças. Dessa forma, caberá ao colegiado especial examinar o projeto e emitir parecer antes da apreciação em plenário.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A criação do colegiado consta em ato assinado pelo presidente da Casa, deputado Marcelo Santos (União), e publicado no Diário do Poder Legislativo (DPL) desta terça-feira (27).
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