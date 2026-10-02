São Joaquim, distrito de Cachoeiro, terá 1,5 km de estrada pavimentada
Fazem parte do pacote quatro ruas: Olindo Santana, Dezessete, Guanair Blunck e Moacyr da Costa.
Endereço de muitas empresas de rochas ornamentais em Cachoeiro, a localidade de São Joaquim terá mais 1,5 km de trechos pavimentados. O anúncio foi feito pela prefeitura a moradores e empresários, durante encontro naquela região, na manhã desta quinta (1).
Fazem parte do pacote quatro ruas: Olindo Santana, Dezessete, Guanair Blunck e Moacyr da Costa. A partir da melhoria, quem trafega pela ES-478 poderá acessar o trecho contemplado e, em seguida, voltar à pista principal, mais adiante.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O investimento é de cerca de R$ 4 milhões, parceria da prefeitura com o governo estadual, por meio do Departamento de Edificações e de Rodovias (DER).
“É um dia muito importante para o desenvolvimento da localidade, principalmente do polo industrial, e a gente está muito feliz com o início dessas obras aqui. Vai fortalecer muito toda essa área”, comemorou o empresário Fabricio Sandrini.
O prefeito Theodorico Ferraço aproveitou para citar ali outra obra, entregue na Festa de Cachoeiro deste ano: a reabilitação da ES-478, investimento estadual de R$ 33 milhões.
Na época, a comunidade recebeu três trevos, rede de drenagem, 5 quilômetros de pavimentação e trechos com passeio público. Essa pista liga o bairro Aeroporto à localidade de Morro Grande, passando por São Joaquim.
“A gente espera conseguir, em breve, recursos para o asfaltamento de outras ruas daqui. É um pedido de quem mora e trabalha nesta região, e nós temos o prazer de estar aqui hoje para trazer mais essa boa notícia”, disse o prefeito.
Leia também: BR-101 será totalmente interditada nesta sexta em Rio Novo do Sul
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726