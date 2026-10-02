São Joaquim, distrito de Cachoeiro, terá 1,5 km de estrada pavimentada

Endereço de muitas empresas de rochas ornamentais em Cachoeiro, a localidade de São Joaquim terá mais 1,5 km de trechos pavimentados. O anúncio foi feito pela prefeitura a moradores e empresários, durante encontro naquela região, na manhã desta quinta (1).

Fazem parte do pacote quatro ruas: Olindo Santana, Dezessete, Guanair Blunck e Moacyr da Costa. A partir da melhoria, quem trafega pela ES-478 poderá acessar o trecho contemplado e, em seguida, voltar à pista principal, mais adiante.

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O investimento é de cerca de R$ 4 milhões, parceria da prefeitura com o governo estadual, por meio do Departamento de Edificações e de Rodovias (DER).

“É um dia muito importante para o desenvolvimento da localidade, principalmente do polo industrial, e a gente está muito feliz com o início dessas obras aqui. Vai fortalecer muito toda essa área”, comemorou o empresário Fabricio Sandrini.

O prefeito Theodorico Ferraço aproveitou para citar ali outra obra, entregue na Festa de Cachoeiro deste ano: a reabilitação da ES-478, investimento estadual de R$ 33 milhões.

Na época, a comunidade recebeu três trevos, rede de drenagem, 5 quilômetros de pavimentação e trechos com passeio público. Essa pista liga o bairro Aeroporto à localidade de Morro Grande, passando por São Joaquim.

“A gente espera conseguir, em breve, recursos para o asfaltamento de outras ruas daqui. É um pedido de quem mora e trabalha nesta região, e nós temos o prazer de estar aqui hoje para trazer mais essa boa notícia”, disse o prefeito.

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