Promessa de dinheiro leva adolescentes do RJ ao ES; polícia apura exploração sexual
Adolescentes relatam possível exploração sexual após viagem do Rio de Janeiro ao ES. Polícia apreendeu drogas e dinheiro em Vila Velha.
Uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas revelou uma possível situação de exploração sexual envolvendo adolescentes que teriam viajado do Rio de Janeiro para o Espírito Santo após receberem promessas de dinheiro. O caso foi registrado na tarde de terça-feira (20), no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, durante uma operação do 4º Batalhão.
A ocorrência começou quando policiais militares avistaram um adolescente de 15 anos em atitude suspeita. Segundo a PM, ele tentou fugir, mas foi alcançado e abordado. Com o jovem, foram encontradas pedras de crack e dinheiro. Os militares também constataram a existência de um mandado judicial em aberto contra ele.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Durante a abordagem, o adolescente informou que havia mais entorpecentes na residência onde morava. Os policiais seguiram até o endereço e encontraram outras duas adolescentes, além de mais drogas.
Durante o atendimento, as adolescentes contaram aos policiais que teriam sido convidadas a deixar o Rio de Janeiro e viajar para o Espírito Santo sob a promessa de ganhar dinheiro. Segundo os relatos encaminhados à polícia, elas teriam sido submetidas à exploração sexual após a viagem.
As adolescentes também mencionaram a possível presença de outras jovens e de um bebê no imóvel. As informações serão apuradas pelas autoridades responsáveis. O Conselho Tutelar acompanhou o atendimento, considerando a presença de menores de idade e os relatos de possível violação de direitos.
Em continuidade às diligências, equipes da Força Tática realizaram buscas nas proximidades e abordaram outras duas pessoas. Durante a ação, foram apreendidas porções de maconha e dinheiro.
Ao todo, a Polícia Militar recolheu 101 pedras de crack, 100 buchas de maconha, 53 unidades identificadas como PAC, R$ 714 em dinheiro e dois aparelhos celulares.
Os materiais apreendidos e os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (DEACLE), para os procedimentos cabíveis.
Os relatos de possível exploração sexual também foram encaminhados às autoridades para investigação. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identificação de responsáveis pela suposta exploração ou a confirmação das circunstâncias relatadas pelas adolescentes.
Leia mais: Pai é preso por abusar da filha durante três anos em Piúma
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726