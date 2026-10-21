Promessa de dinheiro leva adolescentes do RJ ao ES; polícia apura exploração sexual

Uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas revelou uma possível situação de exploração sexual envolvendo adolescentes que teriam viajado do Rio de Janeiro para o Espírito Santo após receberem promessas de dinheiro. O caso foi registrado na tarde de terça-feira (20), no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, durante uma operação do 4º Batalhão.

A ocorrência começou quando policiais militares avistaram um adolescente de 15 anos em atitude suspeita. Segundo a PM, ele tentou fugir, mas foi alcançado e abordado. Com o jovem, foram encontradas pedras de crack e dinheiro. Os militares também constataram a existência de um mandado judicial em aberto contra ele.

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Durante a abordagem, o adolescente informou que havia mais entorpecentes na residência onde morava. Os policiais seguiram até o endereço e encontraram outras duas adolescentes, além de mais drogas.

Durante o atendimento, as adolescentes contaram aos policiais que teriam sido convidadas a deixar o Rio de Janeiro e viajar para o Espírito Santo sob a promessa de ganhar dinheiro. Segundo os relatos encaminhados à polícia, elas teriam sido submetidas à exploração sexual após a viagem.

As adolescentes também mencionaram a possível presença de outras jovens e de um bebê no imóvel. As informações serão apuradas pelas autoridades responsáveis. O Conselho Tutelar acompanhou o atendimento, considerando a presença de menores de idade e os relatos de possível violação de direitos.

Em continuidade às diligências, equipes da Força Tática realizaram buscas nas proximidades e abordaram outras duas pessoas. Durante a ação, foram apreendidas porções de maconha e dinheiro.

Ao todo, a Polícia Militar recolheu 101 pedras de crack, 100 buchas de maconha, 53 unidades identificadas como PAC, R$ 714 em dinheiro e dois aparelhos celulares.

Os materiais apreendidos e os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (DEACLE), para os procedimentos cabíveis.

Os relatos de possível exploração sexual também foram encaminhados às autoridades para investigação. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identificação de responsáveis pela suposta exploração ou a confirmação das circunstâncias relatadas pelas adolescentes.

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