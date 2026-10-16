Quaest: 57% dos eleitores capixabas aprovam gestão de Ricardo Ferraço

A gestão do governador e candidato à reeleição, Ricardo Ferraço (MDB), é aprovada por 57% dos eleitores capixabas, segundo pesquisa Quaest divulgada pela Rede Gazeta nesta quarta-feira (14).

De acordo com o levantamento, que ouviu presencialmente 1.098 eleitores entre os dias 10 e 13 de outubro, 18% dos entrevistados desaprovam a administração do chefe do Executivo estadual. Outros 25% não souberam responder ou não responderam à pergunta.

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Em comparação com pesquisas anteriores do mesmo instituto, os números indicam uma oscilação positiva na aprovação da gestão. Em agosto, o índice era de 56%, caiu para 54% em setembro e chegou a 57% em outubro. Já a desaprovação, que era de 13% em agosto, passou a 18% na pesquisa mais recente.

Ricardo Ferraço disputa a reeleição ao Governo do Espírito Santo contra o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos). No primeiro turno das eleições, Ferraço recebeu 34,06% dos votos válidos, enquanto Pazolini alcançou 49,65%.