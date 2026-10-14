Quatro pessoas ficam feridas após colisão entre motos em Marataízes
Acidente aconteceu na terça-feira (13), próximo ao trevo de acesso à Lagoa Funda. Vítimas receberam atendimento do Samu e foram encaminhadas à UPA.
Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo duas motocicletas, na última terça-feira (13), na rodovia ES-060, próximo ao trevo de acesso à localidade de Lagoa Funda, em Marataízes.
De acordo com informações, os dois condutores relataram que não perceberam a aproximação um do outro e foram surpreendidos no momento da colisão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
As quatro vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes.
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