Quinta-feira será de céu aberto e sem chuva no ES; veja temperaturas
Sol predomina em todas as regiões capixabas nesta quinta-feira, sem previsão de chuva; temperaturas máximas chegam a 33°C no Sul e Noroeste.
A quinta-feira será de tempo firme em todo o Espírito Santo, com predomínio de sol, poucas nuvens e temperaturas elevadas. Não há previsão de chuva em nenhuma região do Estado.
O calor continua ao longo do dia e as máximas podem chegar a 33°C nas regiões Sul e Noroeste.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Na Grande Vitória, o sol aparece entre algumas nuvens. A mínima prevista é de 20°C e a máxima chega aos 32°C. Em Vitória, os termômetros também variam entre 20°C e 32°C.
Na Região Sul, o dia terá predomínio de sol e poucas nuvens. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 18°C e 33°C. Já nas áreas altas, a mínima será de 17°C e a máxima de 29°C.
A Região Serrana também terá tempo estável. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 19°C e 29°C. Nas áreas mais altas, a mínima será de 17°C e a máxima de 28°C.
No Norte do Estado, o sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura varia de 19°C a 32°C.
Já no Noroeste, o calor também ganha destaque. Nas áreas menos elevadas, a mínima prevista é de 18°C e a máxima chega a 33°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros ficam entre 17°C e 29°C.
Na Região Nordeste, a quinta-feira será de sol entre algumas nuvens, com temperaturas entre 19°C e 31°C.
Com isso, o Espírito Santo terá mais um dia de tempo seco, céu aberto e temperaturas altas, sem expectativa de chuva.
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