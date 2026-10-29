Quinta-feira terá sol e tempo firme em todo o Espírito Santo; confira

O Espírito Santo terá uma quinta-feira (29) de sol, tempo firme e temperaturas em elevação. A previsão indica poucas nuvens ao longo do dia e nenhuma expectativa de chuva nas regiões capixabas. Os termômetros podem chegar aos 28 °C, principalmente nas áreas menos elevadas do Estado.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os ventos predominantes do quadrante norte contribuem para manter o tempo aberto e estável.

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Com a presença do sol, as temperaturas continuam subindo, proporcionando tardes mais quentes em comparação aos dias anteriores.

Confira a previsão do tempo por região do ES

Grande Vitória: sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 18 °C e 27 °C, inclusive na capital.

Região Sul: tempo firme, com sol entre poucas nuvens. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 16 °C e 28 °C. Nas áreas altas, a mínima será de 16 °C e a máxima de 25 °C.

Região Serrana: o sol predomina e não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 16 °C e 26 °C. Nas áreas altas, ficam entre 15 °C e 25 °C.

Região Norte: quinta-feira de sol entre algumas nuvens, com temperaturas entre 18 °C e 28 °C.

Região Noroeste: tempo estável e sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 18 °C e 28 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros ficam entre 17 °C e 25 °C.

Região Nordeste: predomínio de sol entre poucas nuvens. As temperaturas variam entre 18 °C e 27 °C.

Temperaturas continuam subindo no Espírito Santo

A tendência de aquecimento permanece nesta quinta-feira, favorecida pela atuação dos ventos de norte e pela manutenção das condições de tempo aberto.

As maiores temperaturas previstas são de 28 °C, nas regiões Sul, Norte e Noroeste. Já a menor temperatura indicada é de 15 °C, nas áreas altas da Região Serrana.

Segundo a previsão do Incaper, não há expectativa de chuva em nenhuma região do Espírito Santo durante a quinta-feira (29).

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