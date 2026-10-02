Rock nacional invade o 1º Oktober Fest Cachoeiro com tributo a Charlie Brown Jr.

O 1º Oktober Fest Cachoeiro acaba de ganhar mais uma atração para a programação musical. A banda La Família 028 está confirmada no festival e promete levar ao público um grande tributo ao Charlie Brown Jr., grupo que marcou a história do rock brasileiro e conquistou fãs de diferentes gerações.

O evento acontece de 9 a 12 de outubro, na Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim, e pretende transformar o espaço histórico em um grande ponto de encontro durante o feriadão.

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A proposta do festival vai muito além da música. A programação reúne cervejas artesanais, gastronomia, food trucks, artesanato, agronegócio, empreendedorismo, área kids e atrações musicais, criando uma programação para toda a família.

La Família 028 prepara uma noite de nostalgia

Conhecido por suas apresentações de rock nacional, o grupo La Família 028 levará para o palco um repertório especial dedicado ao Charlie Brown Jr.

A banda santista, liderada durante grande parte de sua trajetória pelo cantor Chorão, tornou-se um dos maiores fenômenos do rock brasileiro, especialmente entre o final dos anos 1990 e os anos 2000.

O tributo deverá reunir alguns dos grandes sucessos que continuam presentes na memória dos fãs, como “Só os Loucos Sabem”, “Dias de Luta, Dias de Glória”, “Zóio de Lula”, “Lugar ao Sol”, “Te Levar” e “Proibida pra Mim”.

São músicas que ajudaram a transformar o Charlie Brown Jr. em um dos grupos mais populares do rock nacional e que continuam atravessando gerações.

Casaca também está confirmado

A programação do 1º Oktober Fest Cachoeiro já conta também com a Banda Casaca, que será responsável pela abertura do festival no dia 9 de outubro.

Com uma trajetória marcada pela mistura do rock com elementos da cultura capixaba, o Casaca é um dos grupos mais conhecidos do Espírito Santo e tem forte ligação com a identidade musical do Estado.

A presença da banda coloca um representante da música capixaba na abertura de um evento que também pretende receber atrações de diferentes estilos.

Estação Ferroviária será palco de quatro dias de festa

Durante quatro dias, a Estação Ferroviária será transformada em um grande espaço de entretenimento.

O evento deverá reunir cervejarias artesanais, praça de alimentação, food trucks, artesanato, atividades para crianças e espaços destinados ao agronegócio e aos negócios.

A programação também será realizada em conjunto com a Feira de Negócios Capixaba (FECAP), ampliando o caráter comercial e empresarial do evento.

A expectativa da organização é receber mais de 30 mil pessoas durante os quatro dias.

Cerveja artesanal, gastronomia e música

Um dos principais objetivos do Oktober Fest é reunir diferentes experiências em um único espaço.

As cervejarias artesanais terão destaque na programação, acompanhadas por opções gastronômicas e apresentações musicais.

A ideia é criar um ambiente que possa ser aproveitado tanto por quem pretende curtir os shows quanto por famílias que buscam uma programação diferente durante o feriado.

A realização do festival também deve movimentar setores como gastronomia, comércio, hospedagem, transporte e serviços, contribuindo para a economia local.

Um novo evento no calendário de Cachoeiro

O 1º Oktober Fest surge com a proposta de entrar no calendário de grandes eventos de Cachoeiro de Itapemirim.

A escolha da Estação Ferroviária reforça ainda o processo de ocupação cultural e turística de um dos espaços históricos mais importantes do município.

Com a confirmação de Casaca e La Família 028, o festival começa a apresentar uma programação musical diversificada, capaz de reunir desde os fãs da música capixaba até o público que cresceu ouvindo os grandes sucessos do Charlie Brown Jr.

De 9 a 12 de outubro, a Estação Ferroviária será o endereço de quatro dias de música, gastronomia, cerveja artesanal, cultura, negócios e entretenimento.

E, para os fãs de rock nacional, o tributo da La Família 028 ao Charlie Brown Jr. promete ser um dos momentos de destaque da primeira edição do evento.

Serviço

Oktober Fest Cachoeiro