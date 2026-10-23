Segurança reforçada: Marataízes ganha novas viaturas para patrulhamento

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, ganhou dois novos veículos para ampliar as atividades de patrulhamento preventivo e atendimento de ocorrências. As viaturas foram apresentadas na tarde de quinta-feira (22) e serão incorporadas à frota utilizada pelos agentes de segurança do município.

Os automóveis são dois SUVs Nissan Kicks, equipados para atender às necessidades operacionais da Guarda Civil Municipal. A expectativa é que os veículos contribuam para melhorar a mobilidade das equipes durante o trabalho nas ruas.

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A apresentação foi realizada pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial (Sedesp), responsável pelas ações de segurança patrimonial e apoio ao patrulhamento no município.

Novas viaturas foram adquiridas com recursos diferentes

De acordo com a Prefeitura de Marataízes, um dos veículos foi adquirido por meio de emenda impositiva ao Orçamento da União.

A segunda viatura foi comprada com recursos próprios da administração municipal.

Os dois automóveis serão utilizados pelas equipes da Guarda Civil Municipal nas atividades de policiamento preventivo e atendimento de ocorrências.

Segundo a administração municipal, o investimento faz parte das ações destinadas ao fortalecimento da estrutura de segurança pública em Marataízes.

A Prefeitura não informou o valor investido na aquisição dos veículos nem quando as duas viaturas começarão a operar regularmente.