Senac anuncia cursos de IA, beleza, administração e gastronomia no Sul do ES

Quem está em busca de qualificação profissional no Sul do Espírito Santo encontra novas oportunidades no Senac-ES. As unidades de Cachoeiro de Itapemirim e Venda Nova do Imigrante estão com novas turmas previstas para os meses de outubro e novembro, com cursos voltados a diferentes interesses e possibilidades de atuação profissional.

Em Cachoeiro de Itapemirim, a programação reúne seis opções de formação: Pacote Office para o Ambiente Profissional, Corte, Escova e Penteado, Organização de Finanças Pessoais, Assistente Administrativo, Chatbots Inteligentes para Atendimento e Automação de Tarefas e Processos com Inteligência Artificial.

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As oportunidades contemplam desde conhecimentos importantes para a rotina profissional e a organização financeira até ferramentas digitais e soluções baseadas em inteligência artificial. Para quem busca atualização ou pretende ampliar as possibilidades de atuação, os cursos podem contribuir para o desenvolvimento de novas competências.

Já em Venda Nova do Imigrante, a oportunidade é o curso Despertar Profissional: Talentos da Cozinha, voltado ao desenvolvimento de conhecimentos e habilidades na área de gastronomia. A formação dialoga com a vocação da região para o turismo e a gastronomia e pode ser uma oportunidade para quem deseja ingressar ou se aperfeiçoar nesse segmento.

Confira as oportunidades

Senac Cachoeiro de Itapemirim

Pacote Office para o Ambiente Profissional

Corte, Escova e Penteado

Organização de Finanças Pessoais

Assistente Administrativo

Chatbots Inteligentes para Atendimento

Automação de Tarefas e Processos com Inteligência Artificial

Senac Venda Nova do Imigrante

Despertar Profissional: Talentos da Cozinha

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