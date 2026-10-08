Senac anuncia cursos de IA, beleza, administração e gastronomia no Sul do ES
A formação dialoga com a vocação da região para o turismo e a gastronomia.
Quem está em busca de qualificação profissional no Sul do Espírito Santo encontra novas oportunidades no Senac-ES. As unidades de Cachoeiro de Itapemirim e Venda Nova do Imigrante estão com novas turmas previstas para os meses de outubro e novembro, com cursos voltados a diferentes interesses e possibilidades de atuação profissional.
Em Cachoeiro de Itapemirim, a programação reúne seis opções de formação: Pacote Office para o Ambiente Profissional, Corte, Escova e Penteado, Organização de Finanças Pessoais, Assistente Administrativo, Chatbots Inteligentes para Atendimento e Automação de Tarefas e Processos com Inteligência Artificial.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
As oportunidades contemplam desde conhecimentos importantes para a rotina profissional e a organização financeira até ferramentas digitais e soluções baseadas em inteligência artificial. Para quem busca atualização ou pretende ampliar as possibilidades de atuação, os cursos podem contribuir para o desenvolvimento de novas competências.
Já em Venda Nova do Imigrante, a oportunidade é o curso Despertar Profissional: Talentos da Cozinha, voltado ao desenvolvimento de conhecimentos e habilidades na área de gastronomia. A formação dialoga com a vocação da região para o turismo e a gastronomia e pode ser uma oportunidade para quem deseja ingressar ou se aperfeiçoar nesse segmento.
Confira as oportunidades
Senac Cachoeiro de Itapemirim
- Pacote Office para o Ambiente Profissional
- Corte, Escova e Penteado
- Organização de Finanças Pessoais
- Assistente Administrativo
- Chatbots Inteligentes para Atendimento
- Automação de Tarefas e Processos com Inteligência Artificial
Senac Venda Nova do Imigrante
- Despertar Profissional: Talentos da Cozinha
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