SESI se pronuncia sobre incêndio em teatro de Vitória; veja o que diz a nota

O SESI ES divulgou uma nota oficial nesta quinta-feira (8) após o incêndio que atingiu o Teatro do SESI, em Jardim da Penha, Vitória.

No comunicado, a instituição informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado e que o incêndio ficou sob controle. Segundo o SESI, não houve vítimas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A nota também informa que quatro pessoas que estavam no local foram encaminhadas para avaliação médica por medida preventiva e estão recebendo os cuidados necessários.

Fogo ficou restrito ao teatro

De acordo com o SESI ES, o incêndio atingiu apenas a estrutura do teatro, que é separada das instalações da Escola SESI de Referência.

Por causa da fumaça, os alunos foram retirados das salas de aula de forma organizada e levados para o ginásio. Em seguida, eles começaram a ser liberados para as famílias.

A instituição afirmou que seguiu os protocolos de segurança durante o procedimento.

Aulas e programação foram suspensas

Ainda conforme a nota, as aulas do período da tarde desta quinta-feira foram suspensas.

A retomada das atividades na sexta-feira (9) dependerá da avaliação das condições de segurança pelos órgãos competentes. As famílias devem receber novas informações até o fim do dia.

A programação do Centro Cultural SESI também foi suspensa para este fim de semana.

No fim do comunicado, o SESI ES reforçou que adotou medidas preventivas e afirmou que a segurança dos alunos, colaboradores e da comunidade é prioridade.

Leia também: VÍDEO | Incêndio atinge Sesi de Jardim da Penha e aulas são suspensas