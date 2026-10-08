SESI se pronuncia sobre incêndio em teatro de Vitória; veja o que diz a nota
Instituição informou que o incêndio ficou restrito ao teatro, não houve vítimas e a retomada das aulas dependerá de avaliação de segurança.
O SESI ES divulgou uma nota oficial nesta quinta-feira (8) após o incêndio que atingiu o Teatro do SESI, em Jardim da Penha, Vitória.
No comunicado, a instituição informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado e que o incêndio ficou sob controle. Segundo o SESI, não houve vítimas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A nota também informa que quatro pessoas que estavam no local foram encaminhadas para avaliação médica por medida preventiva e estão recebendo os cuidados necessários.
Fogo ficou restrito ao teatro
De acordo com o SESI ES, o incêndio atingiu apenas a estrutura do teatro, que é separada das instalações da Escola SESI de Referência.
Por causa da fumaça, os alunos foram retirados das salas de aula de forma organizada e levados para o ginásio. Em seguida, eles começaram a ser liberados para as famílias.
A instituição afirmou que seguiu os protocolos de segurança durante o procedimento.
Aulas e programação foram suspensas
Ainda conforme a nota, as aulas do período da tarde desta quinta-feira foram suspensas.
A retomada das atividades na sexta-feira (9) dependerá da avaliação das condições de segurança pelos órgãos competentes. As famílias devem receber novas informações até o fim do dia.
A programação do Centro Cultural SESI também foi suspensa para este fim de semana.
No fim do comunicado, o SESI ES reforçou que adotou medidas preventivas e afirmou que a segurança dos alunos, colaboradores e da comunidade é prioridade.
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