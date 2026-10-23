Sexta-feira terá muitas nuvens e possibilidade de chuva no ES; veja onde

O Espírito Santo terá uma sexta-feira (23) marcada pela presença de muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida e isolada em diferentes pontos do Estado. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os ventos de sudeste vão transportar umidade do oceano para o território capixaba, favorecendo a formação de nuvens, principalmente nas áreas litorâneas.

Nas regiões mais afastadas do litoral, especialmente nos municípios próximos à divisa com Minas Gerais, o céu deve variar entre parcialmente nublado e nublado, sem previsão de chuva em algumas localidades.

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As temperaturas terão variações ao longo do dia, com possibilidade de aquecimento nos períodos de maior abertura de sol. As máximas previstas chegam aos 26 °C em algumas regiões.

Como fica o tempo na Grande Vitória?

Na Grande Vitória, a previsão indica muitas nuvens e possibilidade de chuva em alguns momentos do dia.

As temperaturas devem variar entre 17 °C e 25 °C. Na capital, Vitória, os termômetros também devem registrar mínima de 17 °C e máxima de 25 °C.

Região Sul terá muitas nuvens e possibilidade de chuva

Os municípios do Sul do Espírito Santo também devem registrar céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva em alguns momentos desta sexta-feira.

Nas áreas menos elevadas, onde está localizado Cachoeiro de Itapemirim, as temperaturas devem variar entre 16 °C e 26 °C.

Já nas localidades de maior altitude, a previsão aponta mínima de 16 °C e máxima de 24 °C.

Confira a previsão para as demais regiões do ES

Região Serrana: o céu permanece com muitas nuvens e há possibilidade de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 16 °C e 25 °C. Nas regiões mais altas, as temperaturas ficam entre 15 °C e 23 °C.

Região Norte: a previsão indica muitas nuvens e possibilidade de chuva em alguns períodos. A temperatura mínima será de 17 °C, enquanto a máxima poderá chegar aos 25 °C.

Região Noroeste: o dia terá muitas nuvens e possibilidade de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 18 °C e 26 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima prevista é de 17 °C e a máxima de 24 °C.

Região Nordeste: o céu deve permanecer com muitas nuvens, acompanhado de possibilidade de chuva passageira. Os termômetros variam entre 16 °C e 25 °C.

Confira as temperaturas previstas para sexta-feira (23)

Região Mínima Máxima Grande Vitória 17 °C 25 °C Sul — áreas baixas 16 °C 26 °C Sul — áreas altas 16 °C 24 °C Serrana — áreas baixas 16 °C 25 °C Serrana — áreas altas 15 °C 23 °C Norte 17 °C 25 °C Noroeste — áreas baixas 18 °C 26 °C Mantenópolis e Alto Rio Novo 17 °C 24 °C Nordeste 16 °C 25 °C

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