Sexta-feira terá reviravolta no tempo e previsão de chuva em todo o ES

A previsão do tempo no ES indica uma mudança nas condições climáticas nesta sexta-feira (30). Após um início de dia com sol entre algumas nuvens, a nebulosidade deve aumentar durante a tarde, trazendo possibilidade de chuva para todas as regiões capixabas no período da noite.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a manhã será marcada por tempo aberto em grande parte do Espírito Santo. No entanto, a estabilidade não deve permanecer até o fim do dia. Meteorologia Incaper

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A mudança começa a ocorrer durante a tarde, quando o céu deve apresentar maior concentração de nuvens. Com isso, a previsão aponta para ocorrência de chuva à noite, atingindo tanto municípios do interior quanto áreas do litoral.

Apesar da mudança nas condições do tempo, as temperaturas devem permanecer estáveis, sem variações significativas ao longo da sexta-feira.

Previsão do tempo no ES: chuva continua no sábado?

A instabilidade deve continuar no sábado (31). Segundo o Incaper, há previsão de chuva durante a manhã e novamente à noite em todo o território capixaba.

Ao longo do dia, entretanto, podem ocorrer períodos de abertura de sol entre momentos de maior nebulosidade. As temperaturas também devem apresentar pouca variação.

Dessa forma, os moradores que pretendem realizar atividades ao ar livre no fim de semana devem acompanhar as atualizações meteorológicas, principalmente diante da possibilidade de chuva em diferentes períodos. Meteorologia Incaper

Inmet emite alerta para chuvas intensas

Além da previsão do Incaper, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas no Espírito Santo, válido para sexta-feira (30) e sábado (31).

O aviso indica possibilidade de precipitações de até 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de alagamentos, quedas de galhos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia. INMET+1

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Leia também: Obras de adaptação às mudanças climáticas avançam no Espírito Santo com recursos do Fundo Cidades