Sorteio das urnas eletrônicas que passarão pelo Teste de Integridade acontece neste sábado (3)

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), por meio da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica (CAVE), realizará, neste sábado (3), às 8h, a Cerimônia Pública de Definição das Urnas Eletrônicas que serão auditadas nas Eleições 2026. O objetivo é demonstrar o funcionamento e a segurança do processo de votação. A abertura dos trabalhos será conduzida pelo presidente do TRE-ES, desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, e pela juíza Ana Cláudia Rodrigues de Faria, presidente da CAVE.

A cerimônia de definição das urnas e os procedimentos de auditoria serão acompanhados por representantes do Ministério Público Eleitoral e poderão ser acompanhados por partidos políticos, demais entidades fiscalizadoras, pela imprensa e pelo público em geral. Para ampliar a divulgação do sorteio, o TRE-ES transmitirá a cerimônia ao vivo em seu canal no YouTube.

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Conforme o disposto nos artigos 57, 57-A, 57-B, 58 e 59-A da Resolução TSE nº 23.673/2021 e no artigo 38 da Resolução TRE-ES nº 36/2026, serão selecionadas 20 urnas eletrônicas para auditoria no dia da votação, por meio do Teste de Integridade, que tem como objetivo verificar seu funcionamento em condições normais de uso. Outras três urnas serão submetidas ao Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais, realizado nas próprias seções eleitorais, para verificar a autenticidade dos sistemas nelas instalados.

Teste de Integridade

No domingo (4/10), dia da eleição, 18 urnas eletrônicas, correspondentes às seções escolhidas ou sorteadas no dia anterior, serão submetidas ao Teste de Integridade. O procedimento ocorrerá das 7h às 17h, na Rua Desembargador Sampaio, nº 244, Praia do Canto, em Vitória.

O Teste de Integridade permite verificar, em ambiente controlado e simultaneamente à votação oficial, se os votos registrados nas urnas eletrônicas correspondem exatamente aos votos inseridos durante a auditoria.

Duas urnas também participarão do Teste de Integridade com Identificação Biométrica. Durante o procedimento, eleitoras e eleitores poderão ser convidados a participar voluntariamente da verificação. A iniciativa tem como objetivo ampliar a transparência do processo eleitoral e permitir que as próprias eleitoras e os próprios eleitores acompanhem uma das etapas de fiscalização das urnas eletrônicas.

O TRE-ES também incentiva eleitoras e eleitores que votarão nas seções instaladas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Aristóbulo Barbosa Leão, localizada na Avenida Vitória, nº 3.010, no bairro Bento Ferreira, em Vitória, a participarem voluntariamente do Teste de Integridade com Identificação Biométrica.

A participação é voluntária e integra as ações de transparência e fiscalização do processo eleitoral.

Teste de Autenticidade

Também no domingo (4/10), serão realizados os Testes de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais. Diferentemente do Teste de Integridade, esse procedimento ocorre nas próprias seções eleitorais, antes do início da votação, nas urnas das seções escolhidas ou sorteadas no sábado (3/10).

O objetivo é verificar se os sistemas instalados nas urnas eletrônicas correspondem aos sistemas oficiais desenvolvidos, assinados digitalmente e lacrados pela Justiça Eleitoral.

As atividades de auditoria são públicas e podem ser acompanhadas por representantes de partidos políticos, federações e coligações, além de outras pessoas interessadas. Todo o procedimento do Teste de Integridade também será gravado por câmeras e transmitido pelo canal do TRE-ES no YouTube.