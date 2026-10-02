Sul do ES entra em atenção para chuva forte, alagamentos e deslizamentos
Inmet prevê volumes entre 50 e 100 mm por dia, enquanto chegada de frente fria aumenta risco de temporais, principalmente na metade Sul do Espírito Santo.
A chegada de uma frente fria coloca o Espírito Santo em atenção para chuva intensa, raios e ventos fortes neste sábado (3). O cenário preocupa principalmente na metade Sul do Estado, onde há possibilidade de volumes expressivos de chuva em um curto intervalo de tempo.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso com início às 9h desta sexta-feira (2). A previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros por dia nas áreas abrangidas pelo alerta.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Com o grande volume de água previsto, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, especialmente nas cidades que possuem áreas vulneráveis a esse tipo de ocorrência.
Neste sábado, o avanço da frente fria aumenta as condições para temporais no Espírito Santo. A maior atenção fica voltada para a metade Sul, com possibilidade de chuva intensa acompanhada de raios e ventos fortes.
Além dos alagamentos, a combinação de chuva volumosa e rajadas de vento pode provocar quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
A possibilidade de acumulados elevados em pouco tempo exige atenção principalmente de moradores de áreas de encosta e de locais sujeitos a alagamentos ou transbordamentos.
A orientação é acompanhar os avisos meteorológicos e as informações dos órgãos de Defesa Civil diante da possibilidade de agravamento das condições do tempo.
Leia mais: Eleições em Cachoeiro terão 140 policiais nos locais de votação
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726