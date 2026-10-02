Sul do ES entra em atenção para chuva forte, alagamentos e deslizamentos

A chegada de uma frente fria coloca o Espírito Santo em atenção para chuva intensa, raios e ventos fortes neste sábado (3). O cenário preocupa principalmente na metade Sul do Estado, onde há possibilidade de volumes expressivos de chuva em um curto intervalo de tempo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso com início às 9h desta sexta-feira (2). A previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros por dia nas áreas abrangidas pelo alerta.

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Com o grande volume de água previsto, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, especialmente nas cidades que possuem áreas vulneráveis a esse tipo de ocorrência.

Neste sábado, o avanço da frente fria aumenta as condições para temporais no Espírito Santo. A maior atenção fica voltada para a metade Sul, com possibilidade de chuva intensa acompanhada de raios e ventos fortes.

Além dos alagamentos, a combinação de chuva volumosa e rajadas de vento pode provocar quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A possibilidade de acumulados elevados em pouco tempo exige atenção principalmente de moradores de áreas de encosta e de locais sujeitos a alagamentos ou transbordamentos.

A orientação é acompanhar os avisos meteorológicos e as informações dos órgãos de Defesa Civil diante da possibilidade de agravamento das condições do tempo.

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