Superintendente do Sebrae-ES está entre os 100+ Poderosos do Turismo 2026

O diretor-superintendente do Sebrae Espírito Santo, Pedro Gilson Rigo, está entre os profissionais reconhecidos na edição 2026 dos 100+ Poderosos do Turismo PANROTAS Curaçao, iniciativa da PANROTAS que destaca lideranças com atuação relevante para o desenvolvimento do turismo nacional.

Em sua 16ª edição, a seleção reúne 100 profissionais, sendo 50 homens e 50 mulheres, e busca reconhecer pessoas que contribuem para movimentar o setor por meio da liderança, da capacidade de iniciativa, da reputação, da inspiração e da mobilização de equipes e parceiros.

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A lista também contempla profissionais que atuam em diferentes segmentos da cadeia turística, como companhias aéreas, hotelaria, operadoras, agências de viagens, entidades e instituições ligadas ao turismo.

Pedro Rigo está à frente do Sebrae-ES desde janeiro de 2019, quando assumiu o cargo de diretor-superintendente da instituição. Foi reconduzido à função para novos mandatos, incluindo o quadriênio 2023-2026.

Nesse período, atua no fortalecimento do empreendedorismo, desenvolvimento dos pequenos negócios e na valorização das potencialidades econômicas e turísticas do Espírito Santo.

A lista completa dos 100+ Poderosos do Turismo PANROTAS Curaçao 2026 foi divulgada em setembro e pode ser conferida por meio do site: https://www.panrotas.com.br/gente/reconhecimento/2026/09/veja-a-lista-completa-dos-100-poderosos-do-turismo-panrotas-curacao-2026_232276.html