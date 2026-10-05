Tempo firme predomina no ES nesta segunda; veja a previsão

A segunda-feira (5) será marcada por tempo firme e temperaturas em elevação no Espírito Santo. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) indica predomínio de sol entre poucas nuvens em todas as regiões capixabas.

Segundo o Incaper, ventos que sopram do quadrante norte, associados à atuação de um sistema de alta pressão sobre o oceano, ajudam a manter o tempo estável no Estado.

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Não há previsão de chuva no Espírito Santo nesta segunda-feira. A tendência também é de aumento das temperaturas em relação aos dias anteriores, deixando a tarde mais quente em diferentes regiões.

O cenário de estabilidade deve continuar na terça-feira (6). A previsão indica atuação de ar mais seco, que dificulta a formação de nuvens de chuva e mantém o predomínio de sol em todo o Estado. As temperaturas também devem permanecer elevadas.

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