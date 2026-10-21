Vai chover no ES? Incaper revela previsão para esta quarta-feira (21)
Ventos vindos do oceano favorecem a formação de nuvens e a ocorrência de chuva rápida em diferentes regiões capixabas. Temperaturas podem chegar aos 28 °C.
A quarta-feira (21) terá muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida e isolada em diferentes regiões do Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os ventos de sudeste vão transportar umidade do oceano em direção ao Estado, favorecendo a formação de nuvens, principalmente nas áreas próximas ao litoral.
Nas localidades mais afastadas da costa, especialmente próximas à divisa com Minas Gerais, o céu deve variar entre parcialmente nublado e nublado, com menor possibilidade de chuva.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
As temperaturas também devem oscilar ao longo do dia. Nas regiões onde o sol aparecer por mais tempo, os termômetros poderão registrar elevação das temperaturas, com máximas de até 28 °C.
Como fica o tempo no Sul do Espírito Santo?
Na Região Sul, o Incaper prevê muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida em alguns momentos desta quarta-feira.
Nas áreas menos elevadas, as temperaturas devem variar entre 19 °C e 28 °C. Já nas localidades de maior altitude, os termômetros podem registrar mínima de 17 °C e máxima de 25 °C.
Grande Vitória terá muitas nuvens e chuva passageira
Na Grande Vitória, os ventos úmidos vindos do oceano favorecem a presença de muitas nuvens durante o dia, com possibilidade de chuva rápida em determinados momentos.
As temperaturas devem variar entre 20 °C e 27 °C, inclusive na capital, Vitória.
Região Serrana terá temperaturas de até 26 °C
Na Região Serrana, o céu deve permanecer com muitas nuvens e possibilidade de chuva passageira.
Nas áreas menos elevadas, os termômetros devem marcar entre 19 °C e 26 °C. Já nas regiões mais altas, as temperaturas variam entre 17 °C e 25 °C.
Confira a previsão para as demais regiões do ES
Região Norte: muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida em alguns momentos. As temperaturas variam entre 19 °C e 28 °C.
Região Noroeste: o dia terá muitas nuvens e previsão de chuva rápida e isolada. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 18 °C e 28 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam de 17 °C a 26 °C.
Região Nordeste: o Incaper prevê muitas nuvens e possibilidade de chuva passageira ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre 19 °C e 27 °C.
Veja as temperaturas previstas para quarta-feira (21)
|Região
|Mínima
|Máxima
|Grande Vitória
|20 °C
|27 °C
|Sul — áreas baixas
|19 °C
|28 °C
|Sul — áreas altas
|17 °C
|25 °C
|Serrana — áreas baixas
|19 °C
|26 °C
|Serrana — áreas altas
|17 °C
|25 °C
|Norte
|19 °C
|28 °C
|Noroeste — áreas baixas
|18 °C
|28 °C
|Mantenópolis e Alto Rio Novo
|17 °C
|26 °C
|Nordeste
|19 °C
|27 °C
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