Vai chover no ES? Incaper revela previsão para esta quarta-feira (21)

A quarta-feira (21) terá muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida e isolada em diferentes regiões do Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os ventos de sudeste vão transportar umidade do oceano em direção ao Estado, favorecendo a formação de nuvens, principalmente nas áreas próximas ao litoral.

Nas localidades mais afastadas da costa, especialmente próximas à divisa com Minas Gerais, o céu deve variar entre parcialmente nublado e nublado, com menor possibilidade de chuva.

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As temperaturas também devem oscilar ao longo do dia. Nas regiões onde o sol aparecer por mais tempo, os termômetros poderão registrar elevação das temperaturas, com máximas de até 28 °C.

Como fica o tempo no Sul do Espírito Santo?

Na Região Sul, o Incaper prevê muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida em alguns momentos desta quarta-feira.

Nas áreas menos elevadas, as temperaturas devem variar entre 19 °C e 28 °C. Já nas localidades de maior altitude, os termômetros podem registrar mínima de 17 °C e máxima de 25 °C.

Grande Vitória terá muitas nuvens e chuva passageira

Na Grande Vitória, os ventos úmidos vindos do oceano favorecem a presença de muitas nuvens durante o dia, com possibilidade de chuva rápida em determinados momentos.

As temperaturas devem variar entre 20 °C e 27 °C, inclusive na capital, Vitória.

Região Serrana terá temperaturas de até 26 °C

Na Região Serrana, o céu deve permanecer com muitas nuvens e possibilidade de chuva passageira.

Nas áreas menos elevadas, os termômetros devem marcar entre 19 °C e 26 °C. Já nas regiões mais altas, as temperaturas variam entre 17 °C e 25 °C.

Confira a previsão para as demais regiões do ES

Região Norte: muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida em alguns momentos. As temperaturas variam entre 19 °C e 28 °C.

Região Noroeste: o dia terá muitas nuvens e previsão de chuva rápida e isolada. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 18 °C e 28 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam de 17 °C a 26 °C.

Região Nordeste: o Incaper prevê muitas nuvens e possibilidade de chuva passageira ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre 19 °C e 27 °C.

Veja as temperaturas previstas para quarta-feira (21)

Região Mínima Máxima Grande Vitória 20 °C 27 °C Sul — áreas baixas 19 °C 28 °C Sul — áreas altas 17 °C 25 °C Serrana — áreas baixas 19 °C 26 °C Serrana — áreas altas 17 °C 25 °C Norte 19 °C 28 °C Noroeste — áreas baixas 18 °C 28 °C Mantenópolis e Alto Rio Novo 17 °C 26 °C Nordeste 19 °C 27 °C

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