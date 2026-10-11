Vai dar praia? Veja a previsão do tempo para o Espírito Santo neste domingo

O domingo (11) será de sol e temperaturas elevadas no Espírito Santo. Uma massa de ar seco mantém o tempo firme em grande parte do Estado, com poucas nuvens e baixa possibilidade de chuva. Na Região Sul, o calor ganha destaque, principalmente nas cidades de menor altitude.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo permanece estável em todas as regiões capixabas. O órgão não prevê chuva para domingo. Além disso, a umidade relativa do ar pode diminuir durante os horários mais quentes.

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No Sul do Estado, o sol predomina ao longo do dia. A previsão indica temperaturas elevadas em municípios como Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Guaçuí, Mimoso do Sul e Itapemirim. Em Cachoeiro, uma previsão meteorológica complementar aponta mínima de 20 °C e máxima de 35 °C.

Apesar do predomínio de tempo seco, a Climatempo indica uma pequena possibilidade de pancadas isoladas nas proximidades da divisa com o Rio de Janeiro, entre a tarde e a noite. Entretanto, o cenário não representa uma previsão de chuva generalizada para o Sul capixaba.

Como fica o tempo no litoral do Espírito Santo?

No litoral, o domingo também terá calor e períodos de sol. Na Grande Vitória, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta temperaturas entre 22 °C e 31 °C na capital, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada pela manhã.

Já o Incaper mantém a previsão de tempo firme, sem chuva, para a região metropolitana. Essa diferença entre os boletins indica que as condições podem variar em pontos específicos do litoral.

Nas regiões Norte, Nordeste, Noroeste e Serrana, o Incaper também prevê predomínio de sol, poucas nuvens e temperaturas elevadas. A massa de ar seco continua influenciando as condições meteorológicas em todo o território capixaba.

E na segunda-feira (12), feriado?

A previsão indica que o calor e o tempo firme continuarão na segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. Segundo o Incaper, não há previsão de chuva para nenhuma região do Espírito Santo. As temperaturas permanecem elevadas, principalmente no Sul, Norte e Noroeste.

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