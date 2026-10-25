Vai dar praia? Veja como fica o tempo no Espírito Santo neste domingo

O Espírito Santo terá um domingo (25) de sol entre nuvens e temperaturas em pequena elevação. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a circulação de ventos úmidos provenientes do oceano poderá provocar chuvas rápidas em algumas áreas do litoral capixaba, enquanto as demais regiões terão predomínio de tempo firme.

A previsão indica que o dia começará com períodos de sol em grande parte do Estado. Entretanto, a umidade transportada pelos ventos costeiros favorecerá a formação de nuvens, principalmente na Grande Vitória e no litoral Nordeste, entre os municípios de Aracruz e Linhares.

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Nessas localidades, há possibilidade de chuva rápida em alguns momentos do dia. Já nas regiões mais afastadas do litoral, o céu deve permanecer parcialmente nublado, sem previsão de chuva, segundo o Incaper.

Meteorologia INCAPER

Grande Vitória e litoral Nordeste podem registrar chuva

Na Grande Vitória, a circulação de ventos úmidos continuará influenciando as condições do tempo. A previsão aponta períodos de sol intercalados com nuvens e possibilidade de chuva passageira.

O mesmo cenário é esperado para o litoral Nordeste do Espírito Santo, especialmente entre Aracruz e Linhares, onde a umidade oceânica poderá favorecer a ocorrência de precipitações rápidas.

Apesar da possibilidade de chuva nessas áreas, a tendência é de um pequeno aumento das temperaturas em todo o território capixaba.

Como fica o tempo no Sul do Espírito Santo?

No Sul do Espírito Santo, incluindo Cachoeiro de Itapemirim, a previsão indica predomínio de sol entre algumas nuvens ao longo do domingo.

Segundo a tendência divulgada pelo Incaper, a região não deve registrar chuva. O tempo mais aberto também favorecerá uma pequena elevação das temperaturas em comparação com os dias anteriores.

Os municípios da região do Caparaó e das áreas Serranas também terão céu parcialmente nublado, com períodos de sol e sem previsão de chuva.

Demais regiões terão tempo firme

Nas regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo, a previsão também aponta céu parcialmente nublado e ausência de chuva ao longo do dia.

A circulação de ventos costeiros deverá concentrar a maior formação de nuvens nas áreas próximas ao litoral, enquanto o interior terá condições mais favoráveis à abertura de sol.

O aumento discreto das temperaturas será observado em diferentes regiões do Estado, conforme a tendência meteorológica do Incaper.

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Atenção aos alertas meteorológicos

Apesar da tendência de tempo firme em boa parte do Estado, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também mantém avisos de tempestade para áreas capixabas neste domingo (25).

Os alertas indicam possibilidade de chuva intensa, ventos fortes e granizo nas regiões abrangidas. Por isso, os moradores devem acompanhar as atualizações meteorológicas, especialmente em caso de mudanças nas condições do tempo.

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