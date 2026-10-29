Vai pegar a estrada no feriadão? PRF anuncia operação especial no ES
Operação Finados 2026 começa nesta sexta-feira (30) e segue até segunda (2), com fiscalização reforçada contra excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas e embriaguez ao volante.
Quem pretende viajar durante o feriado prolongado de Finados deve ficar atento à fiscalização nas estradas capixabas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, nesta sexta-feira (30), a Operação Finados 2026 no Espírito Santo, com reforço no policiamento das rodovias federais até segunda-feira (2 de novembro).
A mobilização tem como principal objetivo reduzir o número de acidentes, prevenir mortes no trânsito e coibir comportamentos que colocam em risco motoristas e passageiros durante o período de maior movimentação nas estradas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Para isso, os agentes atuarão em pontos e horários considerados estratégicos, concentrando esforços na identificação de infrações que podem provocar acidentes graves.
O que a PRF vai fiscalizar durante o feriadão?
Durante os quatro dias da Operação Finados 2026, a fiscalização será direcionada especialmente às condutas de risco.
Entre as principais infrações que estarão na mira dos policiais estão:
- Ultrapassagens proibidas ou perigosas;
- Excesso de velocidade;
- Direção sob efeito de álcool;
- Falta do uso do cinto de segurança;
- Transporte de crianças sem os dispositivos de retenção adequados.
A PRF também realizará abordagens preventivas e ações educativas para conscientizar os condutores sobre a importância de respeitar as regras de trânsito.
Transporte de passageiros também será fiscalizado
Além dos veículos particulares, a operação contará com ações específicas voltadas ao transporte coletivo de passageiros.
Os policiais verificarão as condições de segurança dos veículos e orientarão os passageiros sobre o uso obrigatório do cinto de segurança.
Outro ponto de atenção será a prevenção ao assédio e à violência contra a mulher durante as viagens. A iniciativa busca ampliar a segurança de quem utiliza o transporte coletivo nas rodovias federais.
Vai viajar? Veja as orientações da PRF
Antes de sair de casa, a PRF recomenda que os motoristas façam uma revisão preventiva do veículo, verificando principalmente pneus, freios, iluminação e demais itens de segurança.
Planejar o trajeto com antecedência também é uma medida importante para evitar imprevistos e deslocamentos apressados.
Durante a viagem, os condutores devem respeitar os limites de velocidade, manter distância segura dos demais veículos e evitar ultrapassagens em locais proibidos.
A orientação é não dirigir após consumir bebidas alcoólicas e garantir que todos os ocupantes utilizem o cinto de segurança.
A Operação Finados 2026 no Espírito Santo será encerrada na segunda-feira (2), após quatro dias de intensificação das ações de fiscalização nas rodovias federais que cortam o estado.
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