Vereador de Presidente Kennedy é denunciado por suspeita de homofobia; caso foi registrado na Polícia Civil

O vereador do município de Presidente Kennedy Tercio Jordão foi denunciado à Polícia Civil por suspeita de ter cometido crime de homofobia contra uma advogada no último domingo (25). De acordo com a vítima Joana Ribeiro, um boletim de ocorrência foi registrado na segunda-feira (26), na Delegacia de Piúma.

De acordo com ela, o fato ocorreu após a publicação de um post na rede social pessoal.

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“No sábado à tarde, participei de uma manifestação política na Terceira Ponte, em Vitória, e fiz alguns registros fotográficos. Em determinado momento, eu e minha esposa, Ana Julia, tiramos uma foto dando um selinho. Ao fim da manifestação, postei a foto no feed do Instagram.”

A advogada ainda relata que recebeu alguns comentários de elogios de amigos e conhecidos. Entretanto, ao acordar no domingo, dia das eleições, ela se deparou com o comentário, que deu origem a denúncia à Polícia Civil.

“Um comentário desagradável, homofóbico e criminoso. O comentário dizia: “Misericórdia… sangue de Jesus tem poder.” A mensagem foi publicada na minha foto, no feed da minha rede social”, explica Ribeiro.

Conforme explica a vítima, o comentário permaneceu ativo até aproximadamente as 20h do último domingo, quando algumas pessoas começaram a marcar o vereador na própria publicação, solicitando explicações. Segundo ela, o parlamentar apagou o comentário e não emitiu nenhuma resposta.

Entretanto, o vereador Tercio Jordão publicou uma nota de esclarecimento, nesta terça-feira (27), em suas redes sociais. No texto, ele afirma que “não teve a intenção de ofender, constranger ou discriminar qualquer pessoa.

“Reconheço que minhas palavras podem ter causado desconforto e, por isso, peço desculpas a quem se sentiu ofendido. Reafirmo meu respeito à dignidade de todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual ou de suas escolhas de vida. Esse compromisso orienta minha conduta pessoal e o exercício do meu mandato, dedicado a todos os cidadãos de Presidente Kennedy, sem distinção. Permaneço à disposição para o diálogo e sigo trabalhando com respeito e responsabilidade pelo nosso município”, escreveu o vereador.

A advogada registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Piúma por ataque homofóbico, apresentando prints do comentário e demais provas. A Polícia Civil investiga o fato.