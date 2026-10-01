‘Verity’: novo suspense reúne Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett
Após um grave e misterioso acidente de carro, Verity fica paralisada e não consegue continuar sozinha sua obra.
Em “Verity”, Lowen Ashleigh (Dakota Johnson) enfrenta dificuldades financeiras quando recebe uma proposta para trabalhar como ghostwriter da escritora de sucesso Verity Crawford (Anne Hathaway). Após um grave e misterioso acidente de carro, Verity fica paralisada e não consegue continuar sozinha sua obra.
A convite de Jeremy Crawford (Josh Hartnett), marido de Verity, Lowen passa um período na casa do casal para estudar as ideias e anotações da autora. Enquanto se prepara para concluir os três últimos volumes da série, ela encontra um manuscrito escondido. O conteúdo traz revelações sobre o passado da família e sobre a tragédia envolvendo Verity, mostrando que nem tudo é o que parece.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nas salas de cinema de Cachoeiro de Itapemirim, o público também encontra outras opções de filmes em cartaz. As sessões acontecem em diversos horários, permitindo ao espectador escolher entre diferentes produções e períodos para acompanhar a programação.
Programação completa – Cine Unimed
Preço promocional somente em dinheiro
Sala 01
Galinha Pintadinha: O Filme (2D)
- Sábado e domingo – 14h30 (NACIONAL)
- Todos os dias – 16h15 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Resident Evil (2D)
- Todos os dias – 18h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Vingadores: Ultimaro Encore (2D)
- Todos os dias – 20h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Sala 02
Verity (2D)
- Todos os dias – 16h30 | 19h (DUBLADO)
- Sexta e sábado – 21h30 (DUBLADO)
Sala 03
Toy Story 5 (2D)
- Sábado e domingo – 14h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Minha Melhor Amiga (2D)
- Todos os dias – 16h | 18h30 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Coração Selvagem (2D)
- Todos os dias – 20h50 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Sala 04
Marido de Aluguel (2D)
- Sábado e domingo – 14h45 (NACIONAL)
- Todos os dias – 16h30 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Homem-Aranha: Um Novo Dia (2D)
- Todos os dias – 18h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Digger (2D)
- Todos os dias – 20h45 (DUBLADO)
Programação completa – Cine Ritz Perim
Preço promocional somente em dinheiro
Sala 01
Marido de Aluguel (2D)
- Todos os dias – 16h40 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Resident Evil (2D)
- Todos os dias – 18h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Coração Selvagem (2D)
- Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Sala 02
Verity (2D)
- Todos os dias – 16h | 18h30 | 20h50 (DUBLADO)
Sala 03
Homem-Aranha: Um Novo Dia (2D)
- Todos os dias – 17h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Minha Melhor Amiga (2D)
- Todos os dias – 20h30 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
- Sábado e domingo – 15h (NACIONAL)
Leia também: “Vingadores: Ultimato Encore” volta aos cinemas em sessão especial; veja horários
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726