‘Verity’: novo suspense reúne Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett

Em “Verity”, Lowen Ashleigh (Dakota Johnson) enfrenta dificuldades financeiras quando recebe uma proposta para trabalhar como ghostwriter da escritora de sucesso Verity Crawford (Anne Hathaway). Após um grave e misterioso acidente de carro, Verity fica paralisada e não consegue continuar sozinha sua obra.

A convite de Jeremy Crawford (Josh Hartnett), marido de Verity, Lowen passa um período na casa do casal para estudar as ideias e anotações da autora. Enquanto se prepara para concluir os três últimos volumes da série, ela encontra um manuscrito escondido. O conteúdo traz revelações sobre o passado da família e sobre a tragédia envolvendo Verity, mostrando que nem tudo é o que parece.

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Nas salas de cinema de Cachoeiro de Itapemirim, o público também encontra outras opções de filmes em cartaz. As sessões acontecem em diversos horários, permitindo ao espectador escolher entre diferentes produções e períodos para acompanhar a programação.

Programação completa – Cine Unimed

Preço promocional somente em dinheiro

Sala 01

Galinha Pintadinha: O Filme (2D)

Sábado e domingo – 14h30 (NACIONAL)

Todos os dias – 16h15 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Resident Evil (2D)

Todos os dias – 18h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Vingadores: Ultimaro Encore (2D)

Todos os dias – 20h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 02

Verity (2D)

Todos os dias – 16h30 | 19h (DUBLADO)

Sexta e sábado – 21h30 (DUBLADO)

Sala 03

Toy Story 5 (2D)

Sábado e domingo – 14h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Minha Melhor Amiga (2D)

Todos os dias – 16h | 18h30 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Coração Selvagem (2D)

Todos os dias – 20h50 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 04

Marido de Aluguel (2D)

Sábado e domingo – 14h45 (NACIONAL)

Todos os dias – 16h30 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Homem-Aranha: Um Novo Dia (2D)

Todos os dias – 18h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Digger (2D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO)

Programação completa – Cine Ritz Perim

Preço promocional somente em dinheiro

Sala 01

Marido de Aluguel (2D)

Todos os dias – 16h40 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Resident Evil (2D)

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Coração Selvagem (2D)

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 02

Verity (2D)

Todos os dias – 16h | 18h30 | 20h50 (DUBLADO)

Sala 03

Homem-Aranha: Um Novo Dia (2D)

Todos os dias – 17h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Minha Melhor Amiga (2D)

Todos os dias – 20h30 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sábado e domingo – 15h (NACIONAL)

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