Votação de Lula cresce no Espírito Santo; veja o desempenho do presidente reeleito
O resultado pode ser associado a atuação do deputado federal Helder Salomão (PT), que coordenou a campanha de Lula no estado
O presidente e candidato a reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou sua votação no Espírito Santo no segundo turno das eleições presidenciais de 2026.
O presidente, reeleito neste domingo (25), recebeu 1.001.965 votos no Estado, o equivalente a 43,63% dos votos válidos. No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, ele havia contabilizado 850.028 votos, ou 37,76%.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A diferença entre os dois resultados representa um acréscimo de 151.937 votos, crescimento de aproximadamente 17,87% em relação à votação inicial. Em termos percentuais, Lula avançou 5,87 pontos percentuais no Espírito Santo entre as duas etapas da disputa.
O resultado pode ser associado a atuação do deputado federal Helder Salomão (PT), que coordenou a campanha de Lula no Espírito Santo.
Ex-candidato ao governo estadual, Salomão não foi eleito para o Executivo capixaba, mas ficou responsável pela articulação da campanha petista no Estado.
No primeiro turno do pleito ele obteve 323.483 votos, o equivalente a 15,32%.
O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), apesar de ter sido derrotado no pleito nacional, também ampliou sua votação no Espírito Santo em 61.310 votos entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais de 2026.
O parlamentar recebeu 1.294.504 votos na segunda etapa, realizada neste domingo (25), contra 1.233.194 registrados na votação de 4 de outubro.
O crescimento representa um aumento de aproximadamente 4,97% no número de votos recebidos pelo candidato no Estado.
Além disso, Flávio avançou de 54,78% para 56,37% dos votos válidos, uma alta de 1,59 ponto percentual.
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