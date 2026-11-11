A cada 34 minutos, uma mulher sofre violência no Espírito Santo, aponta levantamento

O Espírito Santo registrou, em média, 40 ameaças contra mulheres por dia em 2025, totalizando 14.673 ocorrências ao longo do ano. Os dados constam no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2026, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), e revelam a dimensão da violência contra a mulher no estado.

Além das ameaças, o levantamento aponta 2.689 registros de lesão corporal dolosa em contexto de violência doméstica, um aumento de 2,88% em relação a 2024. Isso representa, aproximadamente, uma ocorrência a cada três horas e 15 minutos.

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Outro indicador que chama a atenção é o descumprimento de medidas protetivas de urgência. O estado contabilizou 3.435 casos em 2025, crescimento de 28,46% na comparação com o ano anterior. Na prática, uma medida judicial de proteção foi desrespeitada, em média, a cada duas horas e 33 minutos.

Previstas na Lei Maria da Penha, essas medidas podem determinar o afastamento do agressor da residência e proibir a aproximação ou o contato com a vítima.

Os números estarão em pauta no XVIII Simpósio de Inteligência da Rede Capixaba de Inteligência (RCI), que acontece nesta quinta-feira (12) e sexta-feira (13), no Auditório do Parque Botânico Vale, em Vitória.

Com o tema “O papel da inteligência na proteção da mulher”, o encontro reunirá especialistas e representantes de instituições públicas e privadas para discutir estratégias de prevenção e enfrentamento à violência.

A doutora em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano e gerente de Relações Institucionais do FBSP, Juliana Martins, participará da programação na sexta-feira (13), com a palestra “O que os dados revelam sobre o feminicídio”.

“Os dados são fundamentais para compreender a dimensão da violência contra as mulheres, identificar padrões, reconhecer situações que exigem atenção, entre outras ações. Quando essas informações são analisadas de forma integrada, podem orientar estratégias de prevenção e contribuir para que a atuação das instituições aconteça antes que a violência chegue a consequências ainda mais graves”, ressaltou Juliana.

Para a coordenadora da RCI, Inês Loss, a integração de informações entre diferentes instituições é fundamental para fortalecer as ações preventivas.

“Inteligência não é simplesmente acumular dados, é transformar informações em conhecimento capaz de orientar ações”, afirmou.

O simpósio também contará com a participação de representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público e Poder Judiciário, além de profissionais da iniciativa privada.

A programação começa na noite de quinta-feira (12), com uma conferência da juíza Lucianne Keijok Spitz Costa, titular da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, especializada em violência doméstica contra a mulher.

Na sexta-feira (13), as atividades incluem palestras e debates sobre prevenção, acolhimento de vítimas e uso da inteligência na proteção das mulheres.

O evento é realizado pela Rede Capixaba de Inteligência (RCI) e pelo ES em Ação, com apoio da Vale e do Sindesp/ES e patrocínio da Suzano. A participação é destinada a convidados e integrantes da rede.

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