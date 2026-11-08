Acidente envolvendo carro e motocicleta deixa um ferido em Atílio Vivacqua

Um homem ficou ferido após um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta na noite deste sábado (7), em uma via urbana, no Centro do município de Atílio Vivacqua.

O motociclista sofreu ferimentos, mas não há informações sobre a gravidade do quadro clínico. A dinâmica da colisão também não foi informada.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Populares que trafegavam pelo local regsitraram o fato. A imagem mostra um homem caído no asfalto, próximo à lateral de um veículo. Ele está vestido com uma camisa azul e calça jeans. Ao fundo, algumas pessoas acompanham a ocorrência.