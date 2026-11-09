Agrofest Caparaó 2026 reúne 10 mil visitantes e valoriza empreendedorismo regional

A quarta edição da Feira da Agricultura Familiar e Agronegócio, Agrofest Caparaó 2026, encerrou neste domingo (8) com público de aproximadamente 10 mil pessoas ao longo dos três dias de programação, no Parque de Exposições de Muniz Freire. O evento reuniu produtores, empreendedores e visitantes de diferentes localidades, com destaque para os segmentos de vestuário, artesanato e gastronomia, além da exposição de cafés especiais, bebidas artesanais e produtos regionais. A Feira também contou com atrações musicais, manifestações culturais e atividades para toda a família, consolidando espaço no calendário de eventos do município e da região do Caparaó.

Um dos destaques foi a primeira realização do concurso Garota Agrofest Caparaó 2026, que reuniu 11 candidatas, todas moradoras de Muniz Freire, com idades entre 15 e 20 anos, na sexta-feira (6). Jeizylla Barbosa conquistou o primeiro lugar, seguida por Ana Beatriz Figueiredo, na segunda colocação, e Anna Livia Araújo, em terceiro. As vencedoras receberam premiações de R$ 2.000,00, R$ 1.000,00 e R$ 500,00, respectivamente. A iniciativa integrou a programação de abertura, que também contou com apresentação da Lira Muniz-freirense, cerimônia oficial e shows de Pablo e Mateus e Banda Rota 28.

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Os estandes de vestuário e artesanato reuniram 15 espaços, com trabalhos de empreendedores de Muniz Freire, do Caparaó, do Sul do estado e da Grande Vitória, apresentando desde peças artesanais e acessórios até moda infantil e produtos confeccionados com diferentes técnicas. A gastronomia também teve participação expressiva, com confeitarias, lanchonetes, cervejarias artesanais, cachaçarias e produtores de cafés especiais. Entre os produtos expostos estavam os cafés Doce Legado, Mãos de Ouro, Martins, Canta Galo, Louir e Vale do Ipê. A estruturação dos estandes foi viabilizada por meio de edital da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).

A programação cultural e musical movimentou os três dias de feira. No sábado (7), o público acompanhou apresentações da Folia de Reis de Santa Bárbara, de alunos da Apae e shows com Amizade do Samba, Diego Dan e Banda Flashback. Hoje, as atividades incluíram a Missa Sertaneja, apresentação de Viola Dourada, recreação infantil e show de Fellipe Ribeiro. Para Maria José Valani, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares de Muniz Freire, o resultado representa o reconhecimento do trabalho coletivo.

“Foram três dias de uma Agrofest feita com muito trabalho, dedicação e amor. É uma alegria ver nossa gente participando, as famílias reunidas, nossos produtores valorizados e os empreendedores mostrando seu trabalho. Em nome do Sindicato e de toda a nossa diretoria, nosso agradecimento a cada parceiro, patrocinador, expositor, colaborador, voluntário e a cada pessoa que fez parte dessa história”, destacou.

A Agrofest Caparaó 2026 foi realizada pela Dupla Produções, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores e Agricultoras e Agricultores Familiares de Muniz Freire (STRMF), o Consórcio Caparaó, a Aderes, o Sebrae e a Prefeitura Municipal de Muniz Freire. Com entrada gratuita e foco na valorização da agricultura familiar, do empreendedorismo e da cultura regional, a quarta edição reforçou a proposta de aproximar o campo e a cidade, criando oportunidades de divulgação e comercialização para quem produz em Muniz Freire e nos municípios da região.