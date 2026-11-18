Alerta de tempestade prevê chuva intensa e ventos de até 60 km/h em cidades do ES
A previsão indica chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para esta quarta-feira (18). O aviso começou às 9h e segue válido até as 23h59. A previsão indica chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo.
O instituto classificou o alerta com grau de severidade de perigo potencial, identificado pela cor amarela. Durante o período, a chuva pode atingir entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Além da chuva, o Inmet prevê rajadas de vento entre 40 e 60 km/h. As condições meteorológicas também favorecem a ocorrência de granizo.
Segundo o órgão, a tempestade apresenta baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Inmet orienta população durante tempestade
Diante da possibilidade de ventos intensos, o Inmet recomenda que a população evite buscar abrigo debaixo de árvores. A medida reduz a exposição ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.
O instituto também orienta os motoristas a não estacionarem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante a tempestade.
Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Confira as cidades
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Vila Pavão
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