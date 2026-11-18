O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para esta quarta-feira (18). O aviso começou às 9h e segue válido até as 23h59. A previsão indica chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo.

O instituto classificou o alerta com grau de severidade de perigo potencial, identificado pela cor amarela. Durante o período, a chuva pode atingir entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia.

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Além da chuva, o Inmet prevê rajadas de vento entre 40 e 60 km/h. As condições meteorológicas também favorecem a ocorrência de granizo.

Segundo o órgão, a tempestade apresenta baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Inmet orienta população durante tempestade

Diante da possibilidade de ventos intensos, o Inmet recomenda que a população evite buscar abrigo debaixo de árvores. A medida reduz a exposição ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.

O instituto também orienta os motoristas a não estacionarem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante a tempestade.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira as cidades

Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Apiacá

Atílio Vivacqua

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Bom Jesus do Norte

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Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Colatina

Conceição da Barra

Conceição do Castelo

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Domingos Martins

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Ibitirama

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Santa Maria de Jetibá

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São Domingos do Norte

São José do Calçado

São Roque do Canaã

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