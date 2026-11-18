O Espírito Santo terá predomínio de sol e temperaturas elevadas nesta quarta-feira (18), mas algumas regiões ainda poderão registrar chuva. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a circulação dos ventos favorecerá o tempo aberto na maior parte do Estado, enquanto o Sul e o Caparaó terão aumento de nuvens e possibilidade de pancadas rápidas e isoladas a partir da tarde.

A previsão indica um cenário de tempo mais aberto em boa parte do território capixaba. Nas demais regiões, o sol aparecerá entre nuvens, sem previsão de chuva.

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Apesar da melhora nas condições do tempo, as temperaturas continuarão elevadas. Os termômetros poderão alcançar 33°C em algumas localidades, com sensação de abafamento durante a tarde.

Sul do ES e Caparaó podem registrar chuva

Na Região Sul, o dia terá períodos de sol, mas a nebulosidade aumentará ao longo das horas. A previsão indica possibilidade de chuva a partir da tarde.

Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficarão entre 19°C e 33°C. Já nas localidades de maior altitude, os termômetros variarão de 19°C a 30°C.

A região do Caparaó também poderá registrar chuva rápida e isolada durante a tarde, conforme a previsão do Incaper.

Grande Vitória terá sol e máxima de 31°C

Na Grande Vitória, a quarta-feira será de sol entre nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas variarão entre 20°C e 31°C, inclusive na capital capixaba.

Na Região Serrana, o tempo também permanecerá firme. Nas áreas menos elevadas, os termômetros marcarão entre 19°C e 30°C. Nas localidades mais altas, as temperaturas ficarão entre 18°C e 29°C.

O Norte terá sol entre nuvens, com mínima de 20°C e máxima de 32°C. No Nordeste, as temperaturas variarão de 19°C a 32°C, também sem previsão de chuva.

Já no Noroeste, o calor poderá chegar aos 33°C nas áreas menos elevadas, com mínima de 19°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros deverão variar entre 18°C e 30°C.

A previsão é de sensação de abafamento durante a tarde em todas as regiões do Espírito Santo.

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