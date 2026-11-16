Alerta laranja! Inmet prevê tempestades e ventos de até 100 km/h em todo o ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de tempestade para os 78 municípios do Espírito Santo nesta segunda-feira (16). O aviso, classificado com grau de severidade de perigo, prevê chuva intensa, rajadas de vento de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O alerta começou às 9h05 e permanece válido até as 23h59 desta segunda-feira. Segundo o instituto, a chuva pode atingir volumes entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumular entre 50 e 100 milímetros ao longo do dia. RadarMeteorológico

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As condições meteorológicas também oferecem risco de queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações e alagamentos.

As orientações são para que os moradores evitem se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também não devem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Em situações de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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