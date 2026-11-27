Alfredo Chaves registrou 88 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, conforme o Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, atualizado às 6h desta sexta-feira (27). O município está entre os que apresentaram os maiores acumulados de chuva no Espírito Santo, ocupando a 13ª posição no levantamento.

O documento também registra os impactos de uma tempestade localizada que atingiu o distrito de São Bento de Urânia no último domingo (23). O fenômeno provocou inundação, deslizamentos de terra, queda de árvores e ventos muito fortes.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Diante das condições meteorológicas, a Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio da Defesa Civil Municipal, mantém o acompanhamento da situação e reforça a importância de que a população permaneça atenta aos avisos meteorológicos e às orientações dos órgãos responsáveis.

Previsão indica possibilidade de novas chuvas

De acordo com o boletim estadual, há previsão de continuidade das instabilidades meteorológicas nesta sexta-feira (27), com possibilidade de tempestades acompanhadas de chuva intensa, raios, granizo e ventos fortes.

Para a faixa central do Espírito Santo, que inclui o Oeste, o Caparaó e o litoral Norte, a previsão aponta 70% de probabilidade de acumulados entre 10 e 30 milímetros, com possibilidade de volumes entre 30 e 50 milímetros.

O aviso meteorológico de impacto alto está vigente para o Estado, com validade da madrugada até a tarde desta sexta-feira. A previsão é estadual e não apresenta um acumulado específico para Alfredo Chaves.

Prefeitura orienta população a redobrar os cuidados

A Prefeitura orienta os moradores, especialmente aqueles que vivem em áreas de risco, a acompanhar os comunicados oficiais e não ignorar os alertas emitidos pela Defesa Civil. As aulas na rede municipal foram suspensas neste sexta (27).

Em caso de chuva intensa, a recomendação é evitar áreas alagadas, não atravessar trechos inundados e manter distância de encostas, barrancos e locais com sinais de deslizamento.

A população também deve ficar atenta a sinais como rachaduras em imóveis e no terreno, inclinação de árvores ou postes e movimentação de terra. Ao identificar situações de risco, é importante buscar um local seguro e acionar os órgãos responsáveis.

A administração municipal segue acompanhando as condições do tempo e reforça que a prevenção e a atenção aos alertas são fundamentais para proteger vidas e reduzir os impactos das chuvas.

Leia também: Muniz Freire tem estradas bloqueadas e aulas suspensas após fortes chuvas