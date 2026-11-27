A Prefeitura de Muniz Freire, por meio da Defesa Civil Municipal, divulga a atualização do cenário no município em decorrência das fortes chuvas registradas nos últimos dias. O volume acumulado chegou a 185 milímetros na comunidade de Saudade, no interior do município, provocando quedas de barreiras, interdições em rodovias, danos em estruturas e alterações no funcionamento de serviços públicos.

As equipes municipais seguem mobilizadas, atuando na sede e nas comunidades do interior para acompanhar as ocorrências, avaliar os danos e prestar assistência às famílias atingidas.

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Rodovias estaduais: confira a situação

De acordo com o levantamento atualizado, os seguintes trechos apresentam interdições ou restrições de tráfego:

ES-379 – Muniz Freire/Iúna: totalmente interditada na altura da localidade de Estreito, devido à queda de barreira.

ES-379 – Muniz Freire/Castelo: interditada no município de Castelo.

ES-181 – Muniz Freire/BR-262: tráfego operando em meia pista.

ES-181 – Muniz Freire/Alegre: tráfego operando em meia pista.

ES-484 – Trevo da ES-379/São Pedro: interditada devido à queda de barreira.

Além das rodovias estaduais, diversas estradas vicinais e rurais também apresentam bloqueios provocados por deslizamentos e quedas de barreiras. Há ainda registros de danos em pontes e bueiros.

Serviços públicos e assistência às famílias

Na área da Educação, as aulas da rede municipal de ensino permanecem suspensas nesta sexta-feira (27), em razão das condições das estradas e dos bloqueios que comprometem o transporte escolar. A rede estadual de ensino manteve as atividades.

A Secretaria Municipal de Saúde também informou a suspensão do transporte sanitário, mantendo apenas os atendimentos de urgência. Os usuários que tiveram viagens canceladas devem entrar em contato com o setor pelo telefone (28) 99900-7665 para receber orientações. As unidades de saúde poderão apresentar alterações nos serviços, conforme as condições de acesso e funcionamento.

Na área da Assistência Social, uma família de cinco integrantes que estava desalojada conseguiu retornar para sua residência na manhã desta sexta-feira (27). Equipes da Secretaria Municipal de Assistência, Trabalho e Desenvolvimento Social já realizam levantamentos para identificar as famílias atingidas e avaliar as necessidades de atendimento.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Aquicultura, em conjunto com a Defesa Civil, também iniciou o levantamento das propriedades rurais afetadas, verificando os prejuízos e os danos provocados pelas chuvas.

Equipes seguem mobilizadas

A Defesa Civil e as secretarias municipais continuam mobilizadas, acompanhando as ocorrências e trabalhando para minimizar os impactos das chuvas no município.

A Prefeitura orienta a população a evitar deslocamentos desnecessários, não tentar atravessar trechos alagados ou com risco de deslizamentos e respeitar as interdições nas rodovias e estradas rurais.

Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil Municipal pelo telefone (28) 99882-9566.

A Prefeitura de Muniz Freire continuará atualizando as informações pelos seus canais oficiais, reforçando o compromisso com a segurança e a assistência à população neste período.

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