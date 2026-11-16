Aplicação de avaliações do Paebes segue até dia 26 em Alegre

A aplicação das avaliações do PAEBES na rede municipal de Alegre segue até o dia 26 de novembro. Nesta segunda-feira (16) e terça-feira (17), as provas serão realizadas nas unidades EMUEF Guido Mauri, EMUEF Feliz Lembrança, EMEUF Fazenda Bom Ver e EMFA George Abreu Rangel.

Na terça-feira (17) e quarta-feira (18), será a vez dos estudantes da EMEF Athaydes Alves de Assis e da EMEIF Professor Domingos Bravo Reinoso participarem da avaliação.

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O cronograma continua nos dias 23 e 24 de novembro, no CIEC Jaci Kobbi Rodrigues. Já nos dias 25 e 26, a aplicação será realizada na EMEIF Ruth Alice, encerrando o calendário previsto pela Secretaria Municipal de Educação.

A participação dos alunos é considerada fundamental. Por isso, a orientação da rede municipal é que pais e responsáveis organizem a rotina dos filhos e garantam a presença nas unidades escolares nos dias previstos para a aplicação das provas.