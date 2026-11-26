Uma frente fria avança pelo Espírito Santo nesta quinta-feira (26) e provoca mudanças significativas nas condições do tempo. A previsão indica pancadas de chuva em grande parte do Estado e uma pequena redução nas temperaturas.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), as instabilidades começam a avançar pela Região Sul ainda pela manhã.

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No início da tarde, o sistema deve alcançar as regiões Serrana e Grande Vitória. Ao longo do dia, a frente fria seguirá em direção às regiões Noroeste e Nordeste, onde as pancadas de chuva devem ocorrer principalmente entre o final da tarde e a noite.

Apenas o extremo Norte capixaba não tem previsão de chuva. A passagem da frente fria também deve reduzir ligeiramente as temperaturas em todas as regiões do Estado.

Confira a previsão do tempo por região

Grande Vitória: aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. As temperaturas variam entre 18 °C e 28 °C, inclusive na capital.

Região Sul: aumento de nuvens e previsão de pancadas de chuva. Nas áreas menos elevadas, os termômetros registram entre 18 °C e 30 °C. Nas áreas altas, variam entre 17 °C e 28 °C.

Região Serrana: aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 17 °C e 27 °C. Nas áreas altas, variam entre 16 °C e 25 °C.

Região Norte: sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.

Região Noroeste: aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 18 °C e 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima será de 17 °C e a máxima de 28 °C.

Região Nordeste: aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde, com temperaturas entre 18 °C e 29 °C.

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