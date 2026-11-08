Após denúncia anônima, PM apreende drogas e munições em Iúna

A Polícia Militar apreendeu drogas, munições e materiais utilizados no preparo de entorpecentes durante uma ação realizada na madrugada deste sábado (9), no bairro Quilombo, em Iúna, na região conhecida como “Murão da Subestação”.

Houve condução de jovens à delegacia por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Não há informações sobre a quantidade de suspeitos conduzidos.

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A apreensão ocorreu após os militares receberem denúncias anônimas sobre a comercialização de entorpecentes na região. Durante as diligências, a equipe da Força Tática identificou a atividade ilícita e realizou a abordagem dos envolvidos.

Entre os materiais apreendidos estão 17 buchas de maconha, pedras de crack, dez munições intactas de calibre .22, uma balança de precisão, uma caderneta com anotações e materiais utilizados para preparar as drogas.

Os envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Venda Nova do Imigrante para as providências cabíveis.